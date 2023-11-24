Премьер-министр Литвы прибыла с визитом в Киев

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибыла с рабочим визитом в Киев в пятницу, 24 ноября.
Ингрида Шимоните прибыла с рабочим визитом в Киев
Глава литовского правительства сначала почтила память украинских защитников, погибших в войне против российской агрессии. Она также опубликовала соответствующие фотографии.
По ее словам, единственный способ достичь длительного и справедливого мира – это помочь Украине как можно быстрее победить, восстановить ее полную территориальную целостность, установить международное правосудие и отстроить ее так, чтобы она стала еще сильнее.
Визит премьера Литвы в Украину.
Напомним, ранее мы сообщали, что премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните посетит Украину с многодневным рабочим визитом.
По данным СМИ, Шимоните вчера уехала из Литвы в Украину во второй половине дня. Визит премьера Литвы в Украину продлится до воскресенья.
Программа ее визита в Украину пока не разглашается.
Помощь Украине от Литвы
Литва является одним из союзников Украины, который помогает Киеву не только оружием и военной техникой, но и учит украинских военных.
Недавно сообщалось, что Литва доставила в Украину очередной пакет военной помощи для Вооруженных сил.
Также 17 ноября Литва передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла партия генераторов, полевых коек и сухих паек.
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