Премьер-министр Литвы прибыла с визитом в Киев
Категория
Украина
Дата публикации

Премьер-министр Литвы прибыла с визитом в Киев

Ингрида Шимоните
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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибыла с рабочим визитом в Киев в пятницу, 24 ноября.

Ингрида Шимоните прибыла с рабочим визитом в Киев

Глава литовского правительства сначала почтила память украинских защитников, погибших в войне против российской агрессии. Она также опубликовала соответствующие фотографии.

Во время моей первой остановки в Киеве сегодня я почтила мужчин и женщин, пожертвовавших своей жизнью, защищая самые фундаментальные права нации: существовать и жить свободно. Они отдали свою жизнь, чтобы защитить всех нас, – отметила Шимоните.

По ее словам, единственный способ достичь длительного и справедливого мира – это помочь Украине как можно быстрее победить, восстановить ее полную территориальную целостность, установить международное правосудие и отстроить ее так, чтобы она стала еще сильнее.

Визит премьера Литвы в Украину.

Напомним, ранее мы сообщали, что премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните посетит Украину с многодневным рабочим визитом.

По данным СМИ, Шимоните вчера уехала из Литвы в Украину во второй половине дня. Визит премьера Литвы в Украину продлится до воскресенья.

Программа ее визита в Украину пока не разглашается.

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из союзников Украины, который помогает Киеву не только оружием и военной техникой, но и учит украинских военных.

Недавно сообщалось, что Литва доставила в Украину очередной пакет военной помощи для Вооруженных сил.

Также 17 ноября Литва передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла партия генераторов, полевых коек и сухих паек.

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