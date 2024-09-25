Прем'єр Словаччини Фіцо отримав конверт із кулею

25 вересня голові Словацького уряду Роберту Фіцо доставили конверт із кулею всередині. Нещодавно на політика було скоєно замах.

Фіцо надіслали конверт із кулею

Як зазначає видання, у пресслужбі словацького уряду цю інформацію підтвердили.

Ми можемо підтвердити, що конверт із кулею, адресований прем'єр-міністру Словаччини, сьогодні був доставлений до урядової канцелярії. Поширити

Зазначається, що конверт перевірили співробітники Управління з охорони конституційних посадових осіб і дипломатичних представництв.

Під час рентгенівської перевірки була виявлена куля.

Наразі отриманий конверт перевіряють співробітники управління захисту посадових осіб та дипломатичних місій Словаччини.

Що відомо про замах на Роберта Фіцо

Це сталося 15 травня після виїзного засідання уряду Словаччині в місті Гандлова.

Лідера країни намагався розстріляти 71-річний Юрай Цинтула.

За словами злочинця, він нібито не планував вбити Фіцо, а тільки хотів "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

Кілька днів після замаху ширилися чутки, що Роберт Фіцо може не вижити, адже його стан був доволі важким.

Згодом політика перевели на домашнє лікування. Зараз він планує повернутися до виконання своїх обов’язків.

Фіцо наголосив, що не тримає зла на опозиціонера, який намагався його розстріляти, а також, мовляв, не відчуває ненависті до цієї людини.

Окрім того, Фіцо запевнив, що не планує позиватися й вимагати в нього компенсації.