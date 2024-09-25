Прем'єр Словаччини Фіцо отримав конверт із кулею
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Прем'єр Словаччини Фіцо отримав конверт із кулею

Прем'єр Словаччини Фіцо отримав конверт із кулею
Джерело:  Aktuality

25 вересня голові Словацького уряду Роберту Фіцо доставили конверт із кулею всередині. Нещодавно на політика було скоєно замах.

Головні тези:

  • Роберт Фіцо отримав конверт із кулею після нещодавнього замаху на його життя.
  • Злочинець вступив у сутичку із поліцією, намагаючись розстріляти прем'єра, пояснюючи свої дії бажанням припинити його політичну діяльність.
  • Фіцо вирішив не робити публічний скандал з цієї ситуації, відмовившись вимагати компенсації та заявив, що прощає його.

Фіцо надіслали конверт із кулею

Як зазначає видання, у пресслужбі словацького уряду цю інформацію підтвердили.

Ми можемо підтвердити, що конверт із кулею, адресований прем'єр-міністру Словаччини, сьогодні був доставлений до урядової канцелярії.

Зазначається, що конверт перевірили співробітники Управління з охорони конституційних посадових осіб і дипломатичних представництв.

Під час рентгенівської перевірки була виявлена куля.

Наразі отриманий конверт перевіряють співробітники управління захисту посадових осіб та дипломатичних місій Словаччини.

Що відомо про замах на Роберта Фіцо

Це сталося 15 травня після виїзного засідання уряду Словаччині в місті Гандлова.

Лідера країни намагався розстріляти 71-річний Юрай Цинтула.

За словами злочинця, він нібито не планував вбити Фіцо, а тільки хотів "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

Кілька днів після замаху ширилися чутки, що Роберт Фіцо може не вижити, адже його стан був доволі важким.

Згодом політика перевели на домашнє лікування. Зараз він планує повернутися до виконання своїх обов’язків.

Фіцо наголосив, що не тримає зла на опозиціонера, який намагався його розстріляти, а також, мовляв, не відчуває ненависті до цієї людини.

Окрім того, Фіцо запевнив, що не планує позиватися й вимагати в нього компенсації.

Я прощаю його, нехай він сам розбереться у своїй голові, що він зробив і чому він це зробив. Зрештою, очевидно, що він був лише посланцем зла, яке політично неуспішна й розчарована опозиція розв'язала до некерованих масштабів, — підсумував словацький прем’єр.

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