Премьер Словакии Фицо получил конверт с пулей
Категория
Мир
Дата публикации

Премьер Словакии Фицо получил конверт с пулей

Премьер Словакии Фицо получил конверт с пулей
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Источник:  Aktuality

25 сентября главе Словацкого правительства Роберту Фицо доставили конверт с пулей внутри. Недавно на политика было совершено покушение.

Главные тезисы

  • Премьер-министру Словакии Фицо был доставлен конверт с пулей после покушения на него.
  • Политика пытались расстрелять после выездного заседания правительства в Гандлове.
  • Фицо намерен вернуться к своим обязанностям и не планирует судиться с оппозицией.
  • Хотя Цинтула пытался убить Фицо, последний выразил прощение и отсутствие ненависти к атакующему.

Фицо послали конверт с пулей

Как отмечает издание, в пресс-службе словацкого правительства эту информацию подтвердили.

Мы можем подтвердить, что конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словакии, сегодня был доставлен в правительственную канцелярию.

Конверт проверили сотрудники Управления по охране конституционных должностных лиц и дипломатических представительств.

Во время рентгеновской проверки была обнаружена пуля.

Полученный конверт проверяют сотрудники управления защиты должностных лиц и дипломатических миссий Словакии.

Что известно о покушении на Роберта Фицо

Это произошло 15 мая после выездного заседания правительства Словакии в Гандлове.

Лидер страны пытался расстрелять 71-летний Юрай Цинтула.

По словам преступника, он якобы не планировал убить Фицо, а только хотел "вредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

Несколько дней после покушения ходили слухи, что Роберт Фицо может не выжить, ведь его состояние было тяжелым.

Впоследствии политика была переведена на домашнее лечение. Сейчас он планирует вернуться к исполнению своих обязанностей.

Фицо подчеркнул, что не держит зла на оппозиционера, пытавшегося его расстрелять, а также не чувствует ненависти к этому человеку.

Кроме того, Фицо заверил, что не планирует судиться и требовать у него компенсации.

Я прощаю его, пусть он сам разберется в голове, что он сделал и почему он это сделал. В конечном счете, очевидно, что он был лишь посланником зла, которое политически неуспешная и разочарованная оппозиция развязала до неуправляемых масштабов, подытожил словацкий премьер.

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