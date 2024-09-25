Премьер Словакии Фицо получил конверт с пулей

25 сентября главе Словацкого правительства Роберту Фицо доставили конверт с пулей внутри. Недавно на политика было совершено покушение.

Фицо послали конверт с пулей

Как отмечает издание, в пресс-службе словацкого правительства эту информацию подтвердили.

Мы можем подтвердить, что конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словакии, сегодня был доставлен в правительственную канцелярию. Поделиться

Конверт проверили сотрудники Управления по охране конституционных должностных лиц и дипломатических представительств.

Во время рентгеновской проверки была обнаружена пуля.

Полученный конверт проверяют сотрудники управления защиты должностных лиц и дипломатических миссий Словакии.

Что известно о покушении на Роберта Фицо

Это произошло 15 мая после выездного заседания правительства Словакии в Гандлове.

Лидер страны пытался расстрелять 71-летний Юрай Цинтула.

По словам преступника, он якобы не планировал убить Фицо, а только хотел "вредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

Несколько дней после покушения ходили слухи, что Роберт Фицо может не выжить, ведь его состояние было тяжелым.

Впоследствии политика была переведена на домашнее лечение. Сейчас он планирует вернуться к исполнению своих обязанностей.

Фицо подчеркнул, что не держит зла на оппозиционера, пытавшегося его расстрелять, а также не чувствует ненависти к этому человеку.

Кроме того, Фицо заверил, что не планирует судиться и требовать у него компенсации.