Премьер Словакии Фицо получил конверт с пулей

25 сентября главе Словацкого правительства Роберту Фицо доставили конверт с пулей внутри. Недавно на политика было совершено покушение.
Главные тезисы
- Премьер-министру Словакии Фицо был доставлен конверт с пулей после покушения на него.
- Политика пытались расстрелять после выездного заседания правительства в Гандлове.
- Фицо намерен вернуться к своим обязанностям и не планирует судиться с оппозицией.
- Хотя Цинтула пытался убить Фицо, последний выразил прощение и отсутствие ненависти к атакующему.
Фицо послали конверт с пулей
Как отмечает издание, в пресс-службе словацкого правительства эту информацию подтвердили.
Конверт проверили сотрудники Управления по охране конституционных должностных лиц и дипломатических представительств.
Во время рентгеновской проверки была обнаружена пуля.
Полученный конверт проверяют сотрудники управления защиты должностных лиц и дипломатических миссий Словакии.
Что известно о покушении на Роберта Фицо
Это произошло 15 мая после выездного заседания правительства Словакии в Гандлове.
Лидер страны пытался расстрелять 71-летний Юрай Цинтула.
По словам преступника, он якобы не планировал убить Фицо, а только хотел "вредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.
Несколько дней после покушения ходили слухи, что Роберт Фицо может не выжить, ведь его состояние было тяжелым.
Впоследствии политика была переведена на домашнее лечение. Сейчас он планирует вернуться к исполнению своих обязанностей.
Фицо подчеркнул, что не держит зла на оппозиционера, пытавшегося его расстрелять, а также не чувствует ненависти к этому человеку.
Кроме того, Фицо заверил, что не планирует судиться и требовать у него компенсации.
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