Прем’єр Словаччини влаштував новий скандал після інтерв’ю Скабєєвій
Категорія
Політика
Дата публікації

Прем’єр Словаччини влаштував новий скандал після інтерв’ю Скабєєвій

Фіцо
Джерело:  AP

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо потрапив під шквал критики з боку посла Великої Британії у Братиславі Найджела Бейкера. Останній обурився, що політик дав інтерв’ю поплічниці російського диктатора Володимира Путіна та відомій пропагандистці Ользі Скабєєвій.

Головні тези:

  • Британський посол Найджел Бейкер звернув увагу на брехливі заяви Фіцо.
  • Лідер Словаччини розлютився, що йому публічно дорікнув британський дипломат.
  • Прем’єр Чехії Петр Фіал також засудив участь Фіцо у програмі російської пропагандистки.

Фіцо продовжує співпрацювати з Росією

Реагуючи на висловлювання британського дипломата, лідер Словаччини почав цинічно вимагати у посла не втручатися у політику його уряду.

Ба більше, він додав, що "Словаччина не є колонією Великої Британії".

Я не знаю, що дає вам право втручатися в мою медійну діяльність. Те, що ви представляєте більшу і сильнішу державу в Словаччині, не виправдовує вашої неприйнятної поведінки.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини

Що важливо розуміти, британський посол Найджел Бейкер у соціальних мережах опублікував допис, в якому висловив жаль через те, що Фіцо погодився на інтерв’ю з пропагандисткою, яка перебуває під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу.

За словам дипломата, нещодавні заяви словацького лідера про те, що Захід не хоче миру, не відповідає дійсності.

Байкер вкотре нагадав, що найшвидшим шляхом до миру буде виведення російських військ з України.

Прем’єр Чехії також прокоментував скандал навколо Фіцо

За словами прем’єр-міністра Чехії Петра Фіала, він вважає помилкою участь його словацького колеги Роберта Фіцо в програмі російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.

Те, що він там сказав, не є чимось, що я поділяю, або не знаходжу в цьому нічого цікавого чи правдивого, — наголосив політик.

Окрім того, Фіал додав, що не збирається заплющувати очі на розбіжності в зовнішній політиці між Чехією та Словаччиною.

Його також обурює той факт, що Фіцо у всьому звинувачує Захід, а не Росію, яка й розпочала війну проти України.

Захід не винен у ситуації, що склалася, вина однозначно на боці Росії, і всі це бачать. Росія — агресор, вона порушила всі домовленості і всі правила міжнародного порядку. Ставити це під сумнів і послаблювати будь-яким чином, на мій погляд, абсолютно неприйнятно.

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