Премьер Словакии устроил новый скандал после интервью Скабеевой
Категория
Политика
Дата публикации

Премьер Словакии устроил новый скандал после интервью Скабеевой

Фицо
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Источник:  AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо попал под шквал критики со стороны посла Великобритании в Братиславе Найджела Бейкера. Последний возмутился, что политик дал интервью приспешнице российского диктатора Владимира Путина и известной пропагандистке Ольге Скабеевой.

Главные тезисы

  • Британский посол Найджел Бейкер обратил внимание на лживые заявления Фицо.
  • Лидер Словакии разозлился, что его публично унизил британский дипломат.
  • Премьер Чехии Петр Фиал также осудил участие Фицо в программе российской пропагандистки.

Фицо продолжает сотрудничать с Россией

Реагируя на высказывания британского дипломата, лидер Словакии потребовал у посла не вмешиваться в политику его правительства.

Более того, он добавил, что "Словакия не является колонией Великобритании".

Я не знаю, что дает вам право вмешиваться в мою медийную деятельность. То, что вы представляете большее и более сильное государство в Словакии, не оправдывает вашего неприемлемого поведения.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Что важно понимать, британский посол Найджел Бейкер в социальных сетях опубликовал сообщение, в котором выразил сожаление по поводу того, что Фицо согласился на интервью с пропагандисткой, находящейся под санкциями Великобритании и Европейского Союза.

По словам дипломата, недавние заявления словацкого лидера о том, что Запад не хочет мира, не соответствует действительности.

Байкер в очередной раз напомнил, что самым быстрым путем к миру будет выведение российских войск из Украины.

Премьер Чехии также прокомментировал скандал вокруг Фицо

По словам премьер-министра Чехии Петра Фиала, он считает ошибкой участие его словацкого коллеги Роберта Фицо в программе российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

То, что он там сказал, не есть чем-то, что я разделяю, или не нахожу в этом ничего интересного или правдивого, подчеркнул политик.

Кроме того, Фиал добавил, что не собирается закрывать глаза на разногласия во внешней политике между Чехией и Словакией.

Его также возмущает тот факт, что Фицо во всем обвиняет Запад, а не Россию, которая начала войну против Украины.

Запад не виноват в сложившейся ситуации, вина однозначно на стороне России, и все это видят. Россия — агрессор, она нарушила все договоренности и все правила международного порядка. Ставить это под сомнение и ослаблять каким-либо образом, на мой взгляд, совершенно неприемлемо.

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