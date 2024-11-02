Премьер Словакии устроил новый скандал после интервью Скабеевой

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо попал под шквал критики со стороны посла Великобритании в Братиславе Найджела Бейкера. Последний возмутился, что политик дал интервью приспешнице российского диктатора Владимира Путина и известной пропагандистке Ольге Скабеевой.

Фицо продолжает сотрудничать с Россией

Реагируя на высказывания британского дипломата, лидер Словакии потребовал у посла не вмешиваться в политику его правительства.

Более того, он добавил, что "Словакия не является колонией Великобритании".

Я не знаю, что дает вам право вмешиваться в мою медийную деятельность. То, что вы представляете большее и более сильное государство в Словакии, не оправдывает вашего неприемлемого поведения. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Что важно понимать, британский посол Найджел Бейкер в социальных сетях опубликовал сообщение, в котором выразил сожаление по поводу того, что Фицо согласился на интервью с пропагандисткой, находящейся под санкциями Великобритании и Европейского Союза.

По словам дипломата, недавние заявления словацкого лидера о том, что Запад не хочет мира, не соответствует действительности.

Байкер в очередной раз напомнил, что самым быстрым путем к миру будет выведение российских войск из Украины.

Премьер Чехии также прокомментировал скандал вокруг Фицо

По словам премьер-министра Чехии Петра Фиала, он считает ошибкой участие его словацкого коллеги Роберта Фицо в программе российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

То, что он там сказал, не есть чем-то, что я разделяю, или не нахожу в этом ничего интересного или правдивого, подчеркнул политик. Поделиться

Кроме того, Фиал добавил, что не собирается закрывать глаза на разногласия во внешней политике между Чехией и Словакией.

Его также возмущает тот факт, что Фицо во всем обвиняет Запад, а не Россию, которая начала войну против Украины.