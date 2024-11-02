Премьер Словакии устроил новый скандал после интервью Скабеевой

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо попал под шквал критики со стороны посла Великобритании в Братиславе Найджела Бейкера. Последний возмутился, что политик дал интервью приспешнице российского диктатора Владимира Путина и известной пропагандистке Ольге Скабеевой.
Главные тезисы
- Британский посол Найджел Бейкер обратил внимание на лживые заявления Фицо.
- Лидер Словакии разозлился, что его публично унизил британский дипломат.
- Премьер Чехии Петр Фиал также осудил участие Фицо в программе российской пропагандистки.
Фицо продолжает сотрудничать с Россией
Реагируя на высказывания британского дипломата, лидер Словакии потребовал у посла не вмешиваться в политику его правительства.
Более того, он добавил, что "Словакия не является колонией Великобритании".
Что важно понимать, британский посол Найджел Бейкер в социальных сетях опубликовал сообщение, в котором выразил сожаление по поводу того, что Фицо согласился на интервью с пропагандисткой, находящейся под санкциями Великобритании и Европейского Союза.
По словам дипломата, недавние заявления словацкого лидера о том, что Запад не хочет мира, не соответствует действительности.
Байкер в очередной раз напомнил, что самым быстрым путем к миру будет выведение российских войск из Украины.
Премьер Чехии также прокомментировал скандал вокруг Фицо
По словам премьер-министра Чехии Петра Фиала, он считает ошибкой участие его словацкого коллеги Роберта Фицо в программе российской пропагандистки Ольги Скабеевой.
Кроме того, Фиал добавил, что не собирается закрывать глаза на разногласия во внешней политике между Чехией и Словакией.
Его также возмущает тот факт, что Фицо во всем обвиняет Запад, а не Россию, которая начала войну против Украины.
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