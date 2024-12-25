Премʼєр Вірменії Пашинян публічно принизив Путіна

Вірменський премʼєр-міністр Нікол Пашинян офіційно заявив, що не братиме участі в неформальному саміті Співдружності незалежних держав (СНД) під російським Санкт-Петербургом 25 грудня, де буде присутній диктатор Володимир Путін.
Головні тези:
- Вірменія продовжує уникати участі в інтеграційних форматах, які контролює Путін.
- Нікол Пашинян аналізує можливий вихід країни з Організації договору про колективну безпеку, наголошуючи на загрозах для безпеки та суверенітету Вірменії, які створює ОДКБ.
- Відносини між Вірменією та Росією погіршуються з кожним роком дедалі більше.
Пашинян знову продемонстрував, як ставиться до Путіна та РФ
Вірменський лідер повідомив, що 23 грудня отримав позитивний тест на COVID-19, через що наступні два дні працював з дому.
25 грудня тест Пашиняна був негативний, попри це він, "порадившись із колегами, вирішив, що не братиме участі в неформальному саміті лідерів країн СНД".
Що важливо розуміти, протягом останніх років офіційний Єреван робить все можливе, щоб уникати участі або обмежувати її в інтеграційних форматах, які фактично перебувають під контролем російського диктатора Володимира Путіна.
До прикладу, у 2023 році Нікол Пашинян не поїхав на саміт СНД у Киргизстані "з огляду на низку обставин", а в жовтні цьогоріч Вірменія не підтримала дві заяви на зустрічі міністрів закордонних справ СНД.
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Як уже згадувалося раніше, відносини між країнами почали різко псуватися ще 2 роки тому, коли офіційний Єреван бойкотував більшість засідань СНД та Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Досі зберігаючи заморожений статус в ОДКБ, вірменська влада у вересні підтвердила свою участь у саміті БРІКС у жовтні цього року та ще одному саміті СНД у Москві наступного року.
Однак вірменський лідер Нікол Пашинян аналізує сценарій виходу країни з Організації договору колективної безпеки.
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