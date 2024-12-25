Вірменський премʼєр-міністр Нікол Пашинян офіційно заявив, що не братиме участі в неформальному саміті Співдружності незалежних держав (СНД) під російським Санкт-Петербургом 25 грудня, де буде присутній диктатор Володимир Путін.

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Вірменський лідер повідомив, що 23 грудня отримав позитивний тест на COVID-19, через що наступні два дні працював з дому.

25 грудня тест Пашиняна був негативний, попри це він, "порадившись із колегами, вирішив, що не братиме участі в неформальному саміті лідерів країн СНД".

До кінця дня ухвалю рішення щодо того, брати чи не брати участь у завтрашньому (26 грудня. — ред.) засіданні Вищої економічної ради ЄАЕС (Євразійський економічний союз. — ред.). Нікол Пашинян Премʼєр-міністр Вірменії

Що важливо розуміти, протягом останніх років офіційний Єреван робить все можливе, щоб уникати участі або обмежувати її в інтеграційних форматах, які фактично перебувають під контролем російського диктатора Володимира Путіна.

До прикладу, у 2023 році Нікол Пашинян не поїхав на саміт СНД у Киргизстані "з огляду на низку обставин", а в жовтні цьогоріч Вірменія не підтримала дві заяви на зустрічі міністрів закордонних справ СНД.

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Як уже згадувалося раніше, відносини між країнами почали різко псуватися ще 2 роки тому, коли офіційний Єреван бойкотував більшість засідань СНД та Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Досі зберігаючи заморожений статус в ОДКБ, вірменська влада у вересні підтвердила свою участь у саміті БРІКС у жовтні цього року та ще одному саміті СНД у Москві наступного року.

Однак вірменський лідер Нікол Пашинян аналізує сценарій виходу країни з Організації договору колективної безпеки.