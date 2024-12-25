Премьер Армении Пашинян публично унизил Путина
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Политика
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Премьер Армении Пашинян публично унизил Путина

Пашинян
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Источник:  online.ua

Армянский премьер-министр Никол Пашинян официально заявил, что не будет участвовать в неформальном саммите Содружества независимых государств (СНГ) под российским Санкт-Петербургом 25 декабря, где будет присутствовать диктатор Владимир Путин.

Главные тезисы

  • Армения продолжает избегать участия в интеграционных форматах, контролируемых Путиным.
  • Никол Пашинян анализирует возможный выход страны из Организации договора о коллективной безопасности, отмечая угрозы безопасности и суверенитету Армении, которые создает ОДКБ.
  • Отношения между Арменией и Россией ухудшаются с каждым годом все больше.

Пашинян снова продемонстрировал, как относится к Путину и РФ

Армянский лидер сообщил, что 23 декабря получил положительный тест на COVID-19 из-за чего следующие два дня работал из дома.

25 декабря тест Пашиняна был отрицательным, несмотря на это он, "посоветовавшись с коллегами, решил, что не будет участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ".

До конца дня вынесу решение о том, принимать или не участвовать в завтрашнем (26 декабря. — ред.) заседании Высшего экономического совета ЕАЭС (Евразийский экономический союз. — ред.).

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении

Что важно понимать, в последние годы официальный Ереван делает все возможное, чтобы избегать участия или ограничивать его в интеграционных форматах, фактически находящихся под контролем российского диктатора Владимира Путина.

К примеру, в 2023 году Никол Пашинян не поехал на саммит СНГ в Кыргызстане "учитывая ряд обстоятельств", а в октябре этого года Армения не поддержала два заявления на встрече министров иностранных дел СНГ.

Фото: скриншот

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Как уже упоминалось ранее, отношения между странами начали резко портиться еще два года назад, когда официальный Ереван бойкотировал большинство заседаний СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

До сих пор сохраняя замороженный статус в ОДКБ, армянские власти в сентябре подтвердили свое участие в саммите БРИКС в октябре этого года и еще одном саммите СНГ в Москве в следующем году.

Однако армянский лидер Никол Пашинян анализирует сценарий выхода из Организации договора коллективной безопасности.

Мы заморозили членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не выполняет свои обязательства по обеспечению Армении, но и потому, что, по нашему мнению, ОДКБ создает угрозы для безопасности Армении, ее будущего существования, суверенитета и государственности, — заявил недавно Пашинян.

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