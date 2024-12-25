Премьер Армении Пашинян публично унизил Путина

Армянский премьер-министр Никол Пашинян официально заявил, что не будет участвовать в неформальном саммите Содружества независимых государств (СНГ) под российским Санкт-Петербургом 25 декабря, где будет присутствовать диктатор Владимир Путин.
Главные тезисы
- Армения продолжает избегать участия в интеграционных форматах, контролируемых Путиным.
- Никол Пашинян анализирует возможный выход страны из Организации договора о коллективной безопасности, отмечая угрозы безопасности и суверенитету Армении, которые создает ОДКБ.
- Отношения между Арменией и Россией ухудшаются с каждым годом все больше.
Пашинян снова продемонстрировал, как относится к Путину и РФ
Армянский лидер сообщил, что 23 декабря получил положительный тест на COVID-19 из-за чего следующие два дня работал из дома.
25 декабря тест Пашиняна был отрицательным, несмотря на это он, "посоветовавшись с коллегами, решил, что не будет участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ".
Что важно понимать, в последние годы официальный Ереван делает все возможное, чтобы избегать участия или ограничивать его в интеграционных форматах, фактически находящихся под контролем российского диктатора Владимира Путина.
К примеру, в 2023 году Никол Пашинян не поехал на саммит СНГ в Кыргызстане "учитывая ряд обстоятельств", а в октябре этого года Армения не поддержала два заявления на встрече министров иностранных дел СНГ.
Что известно о конфликте между Арменией и РФ
Как уже упоминалось ранее, отношения между странами начали резко портиться еще два года назад, когда официальный Ереван бойкотировал большинство заседаний СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
До сих пор сохраняя замороженный статус в ОДКБ, армянские власти в сентябре подтвердили свое участие в саммите БРИКС в октябре этого года и еще одном саммите СНГ в Москве в следующем году.
Однако армянский лидер Никол Пашинян анализирует сценарий выхода из Организации договора коллективной безопасности.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-