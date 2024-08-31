Під час виступу на конференції GLOBSEC у Празі прем'єр-міністр Данії Метте Фредріксен наголосила, що Україна має перемогти у розв'язаній Росією злочинній війні, оскільки в іншому разі поразки зазнає не тільки Україна, а й західні партнери.
Головні тези:
- Перемога України у війні проти РФ вкрай важлива для західних партнерів, оскільки поразки зазнає не лише Україна, а й ЄС в цілому.
- Країни ЄС мають єдину позицію щодо підтримки України у боротьбі з загрозою з боку РФ.
- Прем'єрка Данії закликала до об'єднання та підтримки тих, хто не визнає війну РФ проти України.
- Данія була готова передати Україні винищувачі F-16 вже на початку війни, але постачання забрало багато часу через дискусії.
- Данська прем'єрка підтвердила підтримку наданої зброї Україні та відсутність обмежень з її використання.
Чому перемога України у війні проти РФ вкрай важлива для ЄС
За її словами, країни ЄС мають практично одностайну згоду щодо цього.
During the panel 'European Security Landscape: What’s at Stake?' Prime Minister Mette Frederiksen (@Statsmin) made it clear: "What Ukraine needs for this war, needs to be delivered."— GLOBSEC (@GLOBSEC) August 31, 2024
In these critical times, it's essential that Ukraine receives the support necessary to defend… pic.twitter.com/tRlxftitBs
З публічної позиції столиць можна припустити, що йдеться про опозицію Угорщини, але Фредріксен не стала цього уточнювати.
Данська прем’єрка закликала тих, хто не підтримує належним чином перемогу України, "зрозуміти, наскільки небезпечною є ситуація".
Данія готова була передати Україні F-16 ще на початку війни
Фредріксен зазначила, що Данія ще на початку вторгнення злочинної армії РФ в Україну була готова передати Україні винищувачі F-16, однак з цього приводу була тривала дискусія.
Вона не уточнила, хто саме гальмував постачання літаків, але висловила переконання, що досі залишається завдання, щоби Україна отримала від Заходу всю необхідну їй зброю.
Фредріксен також підтвердила, що з боку Данії немає жодних обмежень щодо використання наданої зброї, включно з літаками.
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