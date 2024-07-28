Розвідка Чехії переконана, що Росія Китай та Іран становлять загрозу для безпеки Європи.

Розвідка Чехії вважає РФ, Китай та Іран загрозами для Європи

Як зазначає голова Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) Міхал Куделк, світ кипить і небезпечно рухається на межі глобального зіткнення.

Серед поточних загроз для Європи голова контррозвідки Чехії назвав загрозу з боку російського імперіалізму, диверсії та розвідувальні операції Росії, Китаю та Ірану.

За його словами, серед загроз також пропаганда, міграція, загроза ісламського тероризму, зокрема зростання правого екстремізму, незаконна торгівля зброєю, кібератаки чи можливе зловживання штучним інтелектом.

Коли Росія може напасти на НАТО

Уже за 5-8 років армія РФ може розпочати вторгнення на територію НАТО. Про це попередив генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Броєр.

За словами генерала, станом на сьогодні він дійсно фіксує нарощування військової потужності країною-агресоркою, пише n-tv.

Не можна також ігнорувати той факт, що "російська армія орієнтується на Захід".

Через п'ять-вісім років збройні сили Москви будуть оснащені матеріальною базою і особовим складом, щоб здійснити напад на територію НАТО, — зазначив Карстен Броєр. Поширити

Як зазначає Карстен Броєр, його новий прогноз ґрунтується на власному аналізі, даних від розвідки Німеччини, а також збройних сил Берліна.

Окрім того, генерал наголосив, що завжди звертає увагу на те, що говорить нелегітимний президент РФ Володимир Путін.

Він також додав, що російська армія щороку виробляє від 1000 до 1500 додаткових танків.