Разведка Чехии убеждена, что Россия Китай и Иран представляют угрозу безопасности Европы.

Разведка Чехии считает РФ, Китай и Иран угрозами для Европы

Как отмечает глава Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михал Куделк, мир кипит и опасно двигается на грани глобального столкновения.

Среди текущих угроз для Европы глава контрразведки Чехии назвал угрозу со стороны российского империализма, диверсии и разведывательных операций России, Китая и Ирана.

По его словам, среди угроз также пропаганда, миграция, угроза исламского терроризма, в том числе рост правого экстремизма, незаконная торговля оружием, кибератаки или злоупотребление искусственным интеллектом.

Когда Россия может напасть на НАТО

Уже через 5-8 лет армия РФ может начать вторжение на территорию НАТО. Об этом предупредил генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер.

По словам генерала, по состоянию на сегодняшний день он действительно фиксирует наращивание военной мощи страной-агрессорой, пишет n-tv.

Нельзя также игнорировать тот факт, что "русская армия ориентируется на Запад".

Через пять-восемь лет вооруженные силы Москвы будут оснащены материальной базой и личным составом, чтобы совершить нападение на территорию НАТО, отметил Карстен Бройер. Поделиться

Как отмечает Карстен Бройер, его новый прогноз основывается на собственном анализе данных от разведки Германии, а также вооруженных сил Берлина.

Кроме того, генерал подчеркнул, что всегда обращает внимание на то, что говорит нелегитимный президент РФ Владимир Путин.

Он также добавил, что русская армия ежегодно производит от 1000 до 1500 дополнительных танков.