Разведка Чехии убеждена, что Россия Китай и Иран представляют угрозу безопасности Европы.
Главные тезисы
- Разведка Чехии определила Россию, Китай и Иран как угрозы безопасности Европы.
- Глава Службы безопасности и информации Чехии беспокоится о возможном глобальном столкновении и называет проблемы, такие как пропаганда, миграция и угроза терроризма.
- Генеральный инспектор вооруженных сил Германии предупреждает о возможном вторжении РФ на территорию НАТО через 5-8 лет.
Разведка Чехии считает РФ, Китай и Иран угрозами для Европы
Как отмечает глава Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михал Куделк, мир кипит и опасно двигается на грани глобального столкновения.
Среди текущих угроз для Европы глава контрразведки Чехии назвал угрозу со стороны российского империализма, диверсии и разведывательных операций России, Китая и Ирана.
По его словам, среди угроз также пропаганда, миграция, угроза исламского терроризма, в том числе рост правого экстремизма, незаконная торговля оружием, кибератаки или злоупотребление искусственным интеллектом.
Когда Россия может напасть на НАТО
Уже через 5-8 лет армия РФ может начать вторжение на территорию НАТО. Об этом предупредил генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер.
По словам генерала, по состоянию на сегодняшний день он действительно фиксирует наращивание военной мощи страной-агрессорой, пишет n-tv.
Нельзя также игнорировать тот факт, что "русская армия ориентируется на Запад".
Как отмечает Карстен Бройер, его новый прогноз основывается на собственном анализе данных от разведки Германии, а также вооруженных сил Берлина.
Кроме того, генерал подчеркнул, что всегда обращает внимание на то, что говорит нелегитимный президент РФ Владимир Путин.
Он также добавил, что русская армия ежегодно производит от 1000 до 1500 дополнительных танков.
На этом фоне важно понимать, что пять крупнейших европейских стран-членов НАТО имеют в своем арсенале лишь половину этого количества.
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