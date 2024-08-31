Выступая на конференции GLOBSEC в Праге, премьер-министр Дании Мэтте Фредриксен подчеркнула, что Украина должна победить в развязанной Россией преступной войне, поскольку в противном случае поражение терпит не только Украина, но и западные партнеры.
Главные тезисы
- Победа Украины в войне с Россией имеет высокое стратегическое значение для западных партнеров и безопасности в Европе.
- Страны Евросоюза единогласно поддерживают Украину в борьбе против угрозы со стороны РФ.
- Дания готова предоставить поддержку в виде истребителей F-16, подтверждая отсутствие ограничений по использованию оружия.
- Премьер Фредриксен призывает к объединению и поддержке тех, кто не признает войну РФ против Украины и не понимает опасность ситуации.
- Ситуация на востоке Украины – один из главных вызовов для безопасности и стабильности в Европе, подчеркивает глава правительства Дании.
Почему победа Украины в войне против РФ крайне важна для ЕС
По ее словам, страны ЕС имеют практически единодушное согласие по этому поводу.
During the panel 'European Security Landscape: What’s at Stake?' Prime Minister Mette Frederiksen (@Statsmin) made it clear: "What Ukraine needs for this war, needs to be delivered."— GLOBSEC (@GLOBSEC) August 31, 2024
In these critical times, it's essential that Ukraine receives the support necessary to defend… pic.twitter.com/tRlxftitBs
С публичной позиции столиц можно предположить, что речь идет об оппозиции Венгрии, но Фредриксен не стала этого уточнять.
Датский премьер призвала тех, кто не поддерживает должным образом победу Украины, "понять, насколько опасна ситуация".
Дания готова была передать Украине F-16 еще в начале войны
Фредриксен отметила, что Дания еще в начале вторжения преступной армии РФ в Украину готова была передать Украине истребители F-16, однако по этому поводу была длительная дискуссия.
Она не уточнила, кто именно тормозил поставки самолетов, но убеждена, что до сих пор остается задача, чтобы Украина получила от Запада все необходимое ей оружие.
Фредриксен также подтвердила, что со стороны Дании нет никаких ограничений по использованию предоставленного оружия, включая самолеты.
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