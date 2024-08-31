Премьер Дании Мэтте Фредриксен объяснила важность победы Украины в войне против РФ
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Премьер Дании Мэтте Фредриксен объяснила важность победы Украины в войне против РФ

Мэтте Фредриксен
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Источник:  online.ua

Выступая на конференции GLOBSEC в Праге, премьер-министр Дании Мэтте Фредриксен подчеркнула, что Украина должна победить в развязанной Россией преступной войне, поскольку в противном случае поражение терпит не только Украина, но и западные партнеры.

Главные тезисы

  • Победа Украины в войне с Россией имеет высокое стратегическое значение для западных партнеров и безопасности в Европе.
  • Страны Евросоюза единогласно поддерживают Украину в борьбе против угрозы со стороны РФ.
  • Дания готова предоставить поддержку в виде истребителей F-16, подтверждая отсутствие ограничений по использованию оружия.
  • Премьер Фредриксен призывает к объединению и поддержке тех, кто не признает войну РФ против Украины и не понимает опасность ситуации.
  • Ситуация на востоке Украины – один из главных вызовов для безопасности и стабильности в Европе, подчеркивает глава правительства Дании.

Почему победа Украины в войне против РФ крайне важна для ЕС

Нет альтернативы тому, чтобы Украина победила в войне. Потому что если побеждает Россия – поражение терпит не только Украина, но и все мы, - подчеркивает Фредриксен.

По ее словам, страны ЕС имеют практически единодушное согласие по этому поводу.

Европа никогда не была настолько объединена, как сейчас… У нас иногда бывают внутренние дискуссии. Но речь не о том, что 12 за один вариант, 15 – за другой. Нет, речь идет о 26 против друга. То есть одна страна против всей Европы, - отмечает глава правительства Дании.

С публичной позиции столиц можно предположить, что речь идет об оппозиции Венгрии, но Фредриксен не стала этого уточнять.

Датский премьер призвала тех, кто не поддерживает должным образом победу Украины, "понять, насколько опасна ситуация".

Дания готова была передать Украине F-16 еще в начале войны

Фредриксен отметила, что Дания еще в начале вторжения преступной армии РФ в Украину готова была передать Украине истребители F-16, однако по этому поводу была длительная дискуссия.

Мне жаль, что поставки F-16 отняло столько времени. Лично я готова была передать их Украине с самого начала войны. Но была длительная дискуссия о том, правильно ли это решение или нет, - отмечает Фредриксен.

Она не уточнила, кто именно тормозил поставки самолетов, но убеждена, что до сих пор остается задача, чтобы Украина получила от Запада все необходимое ей оружие.

Фредриксен также подтвердила, что со стороны Дании нет никаких ограничений по использованию предоставленного оружия, включая самолеты.

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