Выступая на конференции GLOBSEC в Праге, премьер-министр Дании Мэтте Фредриксен подчеркнула, что Украина должна победить в развязанной Россией преступной войне, поскольку в противном случае поражение терпит не только Украина, но и западные партнеры.

Почему победа Украины в войне против РФ крайне важна для ЕС

Нет альтернативы тому, чтобы Украина победила в войне. Потому что если побеждает Россия – поражение терпит не только Украина, но и все мы, - подчеркивает Фредриксен. Поделиться

По ее словам, страны ЕС имеют практически единодушное согласие по этому поводу.

Европа никогда не была настолько объединена, как сейчас… У нас иногда бывают внутренние дискуссии. Но речь не о том, что 12 за один вариант, 15 – за другой. Нет, речь идет о 26 против друга. То есть одна страна против всей Европы, - отмечает глава правительства Дании. Поделиться

During the panel 'European Security Landscape: What’s at Stake?' Prime Minister Mette Frederiksen (@Statsmin) made it clear: "What Ukraine needs for this war, needs to be delivered."



In these critical times, it's essential that Ukraine receives the support necessary to defend… pic.twitter.com/tRlxftitBs — GLOBSEC (@GLOBSEC) August 31, 2024

С публичной позиции столиц можно предположить, что речь идет об оппозиции Венгрии, но Фредриксен не стала этого уточнять.

Датский премьер призвала тех, кто не поддерживает должным образом победу Украины, "понять, насколько опасна ситуация".

Дания готова была передать Украине F-16 еще в начале войны

Фредриксен отметила, что Дания еще в начале вторжения преступной армии РФ в Украину готова была передать Украине истребители F-16, однако по этому поводу была длительная дискуссия.

Мне жаль, что поставки F-16 отняло столько времени. Лично я готова была передать их Украине с самого начала войны. Но была длительная дискуссия о том, правильно ли это решение или нет, - отмечает Фредриксен. Поделиться

Она не уточнила, кто именно тормозил поставки самолетов, но убеждена, что до сих пор остается задача, чтобы Украина получила от Запада все необходимое ей оружие.

Фредриксен также подтвердила, что со стороны Дании нет никаких ограничений по использованию предоставленного оружия, включая самолеты.