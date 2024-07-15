Прем'єрка Естонії Каллас подала у відставку

Кая Каллас і уряд Естонії пішли у відставку

Кая Каллас виконуватиме обов’язки прем'єрки до приходу до влади нового уряду. Вона обіймала цю посаду з січня 2021 року.

Каллас згадала, що стала прем'єркою в розпал пандемії COVID-19 і була змушена «ухвалювати рішення негайно», «жодного перехідного періоду не було». Потім була енергетична криза, повномасштабне вторгнення РФ в Україну і рецесія.

Кая Каллас стане верховною представницею із закордонних справ і політики безпеки ЄС замість Жозепа Борреля. ЗМІ називають її затятою противницею російського диктатора Путіна.

Європейську дипломатію очолить «заклята противниця Путіна» Кая Каллас

На саміті лідерів у Брюсселі в четвер, 27 червня, ЄС має призначити новим верховним представником із закордонних справ та політики безпеки 47-річну главу уряду Естонії Каю Каллас.

Каллас замінить на посаді 77-річного іспанця Жозепа Борреля, який, як зазначає таблоїд, останнім часом «набридав сумнозвісними монологами» та критикував ізраїльську владу після атаки ХАМАСу.

Відправлення військових НАТО для підготовки бійців ЗСУ не призведе до ескалації війни — прем'єрка Естонії

Водночас Каллас виступає за жорстку позицію проти російського диктатора Володимира Путіна і є однією із найбільших прихильниць України. Зокрема, вона виступила з ідеєю створення Європейського оборонного фонду для зміцнення європейської збройової промисловості.

Як зазначає Bild, недовіра до Кремля Каллас вкорінена у її власній сімейній історії. В часи Другої світової війни радянська влада депортувала її матір, бабусю та прабабусю до Сибіру у вагоні для транспортування худоби. Вони повернулися до Естонії через багато років. Батько Каллас був єврокомісаром протягом десяти років до 2014 року.

Bild називає премʼєр-міністерку Естонії «заклятою противницею Путіна» та «залізною леді». У Росії Каллас оголосили в розшук через те, що вона наказала знести пам’ятники радянським солдатам.