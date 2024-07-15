Премьер Эстонии Каллас подала в отставку
Категория
Мир
Дата публикации

Премьер Эстонии Каллас подала в отставку

Премьер Эстонии Каллас подала в отставку
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Источник:  ERR

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас передала заявление об отставке президенту Алару Карису.

Главные тезисы

  • Кая Каллас ушла в отставку с поста премьер-министра Эстонии, заявление передала президенту.
  • Она планирует исполнять обязанности по приходу нового правительства и назначению на должность верховного представителя ЕС.
  • Каллас известна как ожесточенная противница российского диктатора Путина и слияние с идеей поддержки Украины в мировой политике.
  • Премьер активно борется за создание Европейского оборонного фонда и имеет семейную историю борьбы с советской властью.
  • Всемирно известная как 'заклятая противница Путина', Кая Каллас может стать новым верховным представителем ЕС в должности Жозепа Борреля.

Кайя Каллас и правительство Эстонии ушли в отставку

Кайя Каллас будет исполнять обязанности премьера до прихода к власти нового правительства. Она занимала этот пост с января 2021 года.

Каллас вспомнила, что стала премьером в разгар пандемии COVID-19 и была вынуждена «принимать решение немедленно», «никакого переходного периода не было». Затем последовал энергетический кризис, полномасштабное вторжение РФ в Украину и рецессия.

Кая Каллас станет верховной представительницей иностранных дел и политики безопасности ЕС вместо Жозепа Борреля. СМИ называют ее ярой противницей российского диктатора Путина.

Европейскую дипломатию возглавит «проклятая противница Путина» Кая Каллас

На саммите лидеров в Брюсселе в четверг, 27 июня, ЕС должен назначить новым верховным представителем иностранных дел и политики безопасности 47-летнюю главу правительства Эстонии Каю Каллас.

Каллас заменит в должности 77-летнего испанца Жозепа Борреля, который, как отмечает таблоид, в последнее время «надоевал печально известными монологами» и критиковал израильские власти после атаки ХАМАСа.

Отправка военных НАТО для подготовки бойцов ВСУ не приведет к эскалации войны - премьер Эстонии

В то же время Каллас выступает за жесткую позицию против российского диктатора Владимира Путина и является одной из самых больших поклонниц Украины. В частности она выступила с идеей создания Европейского оборонного фонда для укрепления европейской оружейной промышленности.

Как отмечает Bild, недоверие к Кремлю Каллас укоренено в ее собственной семейной истории. Во время Второй мировой войны советские власти депортировали ее мать, бабушку и прабабушку в Сибирь в вагоне для транспортировки скота. Они вернулись в Эстонию много лет спустя. Отец Каллас был еврокомиссаром в течение десяти лет до 2014 года.

Bild называет премьер-министр Эстонии «заклятой противницей Путина» и «железной леди». В России Каллас объявили в розыск из-за того, что она приказала снести памятники советским солдатам.

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