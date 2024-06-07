Президент Аргентини не братиме участь у Саміті миру в Швейцарії
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Президент Аргентини не братиме участь у Саміті миру в Швейцарії

Мілей
Джерело:  La Nacion

Президент Аргентини Хав'єр Мілей не буде присутнім на Глобальному Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

Головні тези:

  • Президент Аргентини відмовився брати участь у Глобальному Саміті миру в Швейцарії через власні національні свята, що відбудуться в країні.
  • Україна є ініціатором Глобального Саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня на курорті Бюргеншток.
  • 106 країн світу вже підтвердили свою участь у Глобальному Саміті миру, серед них буде 70-75 лідерів держав.
  • Президент США Джо Байден може бути присутнім на Глобальному Саміті миру, але це ще під питанням.
  • Росію планують запросити на другий саміт миру, якщо вона висловить бажання припинити війну в рамках мирного плану.

Чому президент Аргентини не братиме участь у Саміті миру

Як зазначає видання, президент України Володимир Зеленський запрошував Мілея на Саміт миру, однак 17 та 20 червня в Аргентині відбудуться власні національні свята, тому президент вирішив повернутися до своєї країни на цей час.

Як пише La Nacion, Мілей 15 червня залишить Європу, а потім повернеться вже після 20 червня, аби завершити своє європейське турне.

До цього аргентинський лідер ще візьме участь у саміті G7, який пройде 13-15 червня в Італії.

Глобальний саміт миру у Швейцарії

Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії вже підтвердили 106 країн світу.

У тому числі, на саміт приїдуть 70-75 лідерів держав. Про це під час спілкування з представниками ЗМІ на полях конференції "Діалог Шангрі-Ла" розповів президент Володимир Зеленський.

За його словами, підтвердили свою участь у саміті також Сполучені Штати Америки. Однак, поки невідомо, чи приїде президент Джо Байден.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Росію, як заявляла українська влада, планують запросити на другий саміт миру, якщо вона висловить справжнє бажання припинити війну в рамках мирного плану, який буде напрацьований після першого саміту миру.

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