Президент Аргентины не будет участвовать в Саммите мира в Швейцарии

Президент Аргентины Хавьер Милей не присутствует на Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.
Главные тезисы
- Президент Аргентины не примет участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии из-за национальных праздников в своей стране.
- Хавьер Милей покинет Европу 15 июня и вернется после 20 июня, чтобы принять участие в своих национальных праздниках.
- Глобальный саммит мира на Бюргенштоке в Швейцарии соберет лидеров из 106 стран, включая президента Украины Владимира Зеленского.
- Президент США Джо Байден может принять участие в Глобальном саммите мира после участия в саммите G7 в Италии.
- Россия не планирует участвовать в первом саммите мира, но может быть приглашена на второй при условии готовности к прекращению войны в соответствии с мирным планом.
Почему президент Аргентины не будет участвовать в Саммите мира
Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский приглашал Милея на Саммит мира, однако 17 и 20 июня в Аргентине состоятся собственные национальные праздники, поэтому президент решил вернуться в свою страну в это время.
Как пишет La Nacion, Милей 15 июня покинет Европу, а затем вернется уже после 20 июня, чтобы завершить свое европейское турне.
До этого аргентинский лидер еще поучаствует в саммите G7, который пройдет 13-15 июня в Италии.
Глобальный саммит мира в Швейцарии
Швейцария проведет глобальный саммит мира, инициатором которого выступает Украина. Саммит состоится 15-16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден, вблизи города Люцерн.
Участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии уже подтвердили 106 стран мира.
В том числе на саммит приедут 70-75 лидеров государств. Об этом в ходе общения с представителями СМИ на полях конференции "Диалог Шангри-Ла" рассказал президент Владимир Зеленский.
По его словам, подтвердили свое участие в саммите Соединенные Штаты Америки. Однако пока неизвестно, приедет ли президент Джо Байден.
Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung ранее писала, что президент США Джо Байден, планирующий принять участие в саммите G7 в Италии 13-15 июня, может присутствовать на Глобальном саммите мира.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участие России в этом мероприятии пока не предвидится.
Россию, как заявляли украинские власти, планируют пригласить на второй саммит мира, если они выразят настоящее желание прекратить войну в рамках мирного плана, который будет наработан после первого саммита мира.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-