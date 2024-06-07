Президент Аргентины не будет участвовать в Саммите мира в Швейцарии

Президент Аргентины Хавьер Милей не присутствует на Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.

Почему президент Аргентины не будет участвовать в Саммите мира

Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский приглашал Милея на Саммит мира, однако 17 и 20 июня в Аргентине состоятся собственные национальные праздники, поэтому президент решил вернуться в свою страну в это время.

Как пишет La Nacion, Милей 15 июня покинет Европу, а затем вернется уже после 20 июня, чтобы завершить свое европейское турне.

До этого аргентинский лидер еще поучаствует в саммите G7, который пройдет 13-15 июня в Италии.

Глобальный саммит мира в Швейцарии

Швейцария проведет глобальный саммит мира, инициатором которого выступает Украина. Саммит состоится 15-16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден, вблизи города Люцерн.

Участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии уже подтвердили 106 стран мира.

В том числе на саммит приедут 70-75 лидеров государств. Об этом в ходе общения с представителями СМИ на полях конференции "Диалог Шангри-Ла" рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, подтвердили свое участие в саммите Соединенные Штаты Америки. Однако пока неизвестно, приедет ли президент Джо Байден.

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung ранее писала, что президент США Джо Байден, планирующий принять участие в саммите G7 в Италии 13-15 июня, может присутствовать на Глобальном саммите мира.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участие России в этом мероприятии пока не предвидится.

Россию, как заявляли украинские власти, планируют пригласить на второй саммит мира, если они выразят настоящее желание прекратить войну в рамках мирного плана, который будет наработан после первого саммита мира.