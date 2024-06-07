Президент Аргентины не будет участвовать в Саммите мира в Швейцарии
Категория
Мир
Дата публикации

Президент Аргентины не будет участвовать в Саммите мира в Швейцарии

милей
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Источник:  La Nacion

Президент Аргентины Хавьер Милей не присутствует на Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.

Главные тезисы

  • Президент Аргентины не примет участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии из-за национальных праздников в своей стране.
  • Хавьер Милей покинет Европу 15 июня и вернется после 20 июня, чтобы принять участие в своих национальных праздниках.
  • Глобальный саммит мира на Бюргенштоке в Швейцарии соберет лидеров из 106 стран, включая президента Украины Владимира Зеленского.
  • Президент США Джо Байден может принять участие в Глобальном саммите мира после участия в саммите G7 в Италии.
  • Россия не планирует участвовать в первом саммите мира, но может быть приглашена на второй при условии готовности к прекращению войны в соответствии с мирным планом.

Почему президент Аргентины не будет участвовать в Саммите мира

Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский приглашал Милея на Саммит мира, однако 17 и 20 июня в Аргентине состоятся собственные национальные праздники, поэтому президент решил вернуться в свою страну в это время.

Как пишет La Nacion, Милей 15 июня покинет Европу, а затем вернется уже после 20 июня, чтобы завершить свое европейское турне.

До этого аргентинский лидер еще поучаствует в саммите G7, который пройдет 13-15 июня в Италии.

Глобальный саммит мира в Швейцарии

Швейцария проведет глобальный саммит мира, инициатором которого выступает Украина. Саммит состоится 15-16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден, вблизи города Люцерн.

Участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии уже подтвердили 106 стран мира.

В том числе на саммит приедут 70-75 лидеров государств. Об этом в ходе общения с представителями СМИ на полях конференции "Диалог Шангри-Ла" рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, подтвердили свое участие в саммите Соединенные Штаты Америки. Однако пока неизвестно, приедет ли президент Джо Байден.

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung ранее писала, что президент США Джо Байден, планирующий принять участие в саммите G7 в Италии 13-15 июня, может присутствовать на Глобальном саммите мира.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участие России в этом мероприятии пока не предвидится.

Россию, как заявляли украинские власти, планируют пригласить на второй саммит мира, если они выразят настоящее желание прекратить войну в рамках мирного плана, который будет наработан после первого саммита мира.

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