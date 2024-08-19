Президент Чехії Петр Павел не виключає вступу України до НАТО навіть в умовах окупації Росією частини українських територій.

Чи зможе Україна стати членом НАТО в умовах окупації Росією частини територій

Павел заявив, що очікує досягнення домовленностей між Україною та Росією щодо припинення розв’язаної Кремлем злочинної війни у найближчі роки.

Така угода закріпить за країною-агресоркою окупацію частини українських територій, однак без визнання західними державами російського суверенітету над ними.

Я не думаю, що повне відновлення контролю над всією територією є обов'язковою умовою. Якщо буде демаркація, навіть адміністративного кордону, то ми можемо розглядати цей адміністративний кордон як тимчасовий і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона буде контролювати на той момент, - пояснює Павел. Поширити

Петр Павел

Президент Чехії підкреслив, що Німеччина теж колись була розділена, однак попри це, Західна Німеччина була членом НАТО.

Тому я думаю, що є рішення як технічне, так і юридичне, щоб дозволити Україні приєднатися до НАТО, не втягуючи НАТО в конфлікт з Російською Федерацією, - зазначив Павел. Поширити

Яким Павел бачить ймовірне завершення війни і вступ України до НАТО

На його думку, це можливо після того, як Київ та Москва підуть на переговори, розуміючи, що війна не може продовжуватися.

Вагомий внесок у це мають зробити США, Китай та Євросоюз.