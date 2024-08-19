Президент Чехії Петр Павел не виключає вступу України до НАТО навіть в умовах окупації Росією частини українських територій.
Головні тези:
- Президент Чехії не виключив вступу України до НАТО навіть у разі окупації частини її територій Росією.
- Він вважає, що можлива домовленість між Україною та Росією дозволить прийняти Україну в Альянс без визнання окупованих територій.
- Петр Павел наголошує, що у цей процес слід включити міжнародних партнерів, таких як США, Китай та Євросоюз.
- Вступ України до НАТО можливий після мирних переговорів між Києвом та Москвою про завершення конфлікту.
- Чехія вважає, що зміна міжнародних кордонів на основі агресії є неприпустимою та порушує міжнародне право.
Чи зможе Україна стати членом НАТО в умовах окупації Росією частини територій
Павел заявив, що очікує досягнення домовленностей між Україною та Росією щодо припинення розв’язаної Кремлем злочинної війни у найближчі роки.
Така угода закріпить за країною-агресоркою окупацію частини українських територій, однак без визнання західними державами російського суверенітету над ними.
Президент Чехії підкреслив, що Німеччина теж колись була розділена, однак попри це, Західна Німеччина була членом НАТО.
Яким Павел бачить ймовірне завершення війни і вступ України до НАТО
На його думку, це можливо після того, як Київ та Москва підуть на переговори, розуміючи, що війна не може продовжуватися.
Вагомий внесок у це мають зробити США, Китай та Євросоюз.
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