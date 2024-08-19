Президент Чехії не виключив вступу України до НАТО в умовах агресії РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Президент Чехії не виключив вступу України до НАТО в умовах агресії РФ

Петр Павел
Джерело:  Novinky.cz

Президент Чехії Петр Павел не виключає вступу України до НАТО навіть в умовах окупації Росією частини українських територій. 

Головні тези:

  • Президент Чехії не виключив вступу України до НАТО навіть у разі окупації частини її територій Росією.
  • Він вважає, що можлива домовленість між Україною та Росією дозволить прийняти Україну в Альянс без визнання окупованих територій.
  • Петр Павел наголошує, що у цей процес слід включити міжнародних партнерів, таких як США, Китай та Євросоюз.
  • Вступ України до НАТО можливий після мирних переговорів між Києвом та Москвою про завершення конфлікту.
  • Чехія вважає, що зміна міжнародних кордонів на основі агресії є неприпустимою та порушує міжнародне право.

Чи зможе Україна стати членом НАТО в умовах окупації Росією частини територій

Павел заявив, що очікує досягнення домовленностей між Україною та Росією щодо припинення розв’язаної Кремлем злочинної війни у найближчі роки.

Така угода закріпить за країною-агресоркою окупацію частини українських територій, однак без визнання західними державами російського суверенітету над ними.

Я не думаю, що повне відновлення контролю над всією територією є обов'язковою умовою. Якщо буде демаркація, навіть адміністративного кордону, то ми можемо розглядати цей адміністративний кордон як тимчасовий і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона буде контролювати на той момент, - пояснює Павел.

Президент Чехії назвав варіант вступу України до НАТО
Петр Павел

Президент Чехії підкреслив, що Німеччина теж колись була розділена, однак попри це, Західна Німеччина була членом НАТО.

Тому я думаю, що є рішення як технічне, так і юридичне, щоб дозволити Україні приєднатися до НАТО, не втягуючи НАТО в конфлікт з Російською Федерацією, - зазначив Павел.

Яким Павел бачить ймовірне завершення війни і вступ України до НАТО

На його думку, це можливо після того, як Київ та Москва підуть на переговори, розуміючи, що війна не може продовжуватися.

Вагомий внесок у це мають зробити США, Китай та Євросоюз.

Якщо будуть якісь мирні переговори, то, швидше за все, мова буде йти про те, що Росія окупувала частину української території на тривалий час. З точки зору демократичних країн, які претендують на повагу до міжнародного права і Статуту ООН, ми повинні поважати домовленості між воюючими сторонами, але не приймемо зміну міжнародних кордонів на основі агресії, - наголосив Павел.

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