Президент Чехии не исключил вступление Украины в НАТО в условиях агрессии РФ
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Политика
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Президент Чехии не исключил вступление Украины в НАТО в условиях агрессии РФ

Петр Павел
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Источник:  Novinky.cz

Президент Чехии Петр Павел не исключает вступления Украины в НАТО даже в условиях оккупации Россией части украинских территорий.

Главные тезисы

  • Президент Чехии не исключает вступления Украины в НАТО даже при оккупации части ее территорий Россией.
  • Чехия считает, что изменение международных границ на основе агрессии недопустимо и нарушает международное право.
  • Украина может стать членом НАТО после мирных переговоров между Киевом и Москвой о завершении конфликта.
  • Президент Чехии подчеркнул возможность вступления Украины в НАТО даже при наличии агрессии со стороны России.
  • Павел высказал мнение о необходимости уважения международного права и невозможности признания изменения границ на основе агрессии.

Сможет ли Украина стать членом НАТО в условиях оккупации Россией части территорий

Павел заявил, что ожидает достижения договоренностей между Украиной и Россией о прекращении развязанной Кремлем преступной войны в ближайшие годы.

Такое соглашение закрепит за страной-агрессорской оккупацией части украинских территорий, однако без признания западными государствами российского суверенитета над ними.

Я не думаю, что полное возобновление контроля над всей территорией является обязательным условием. Если будет демаркация даже административной границы, то мы можем рассматривать эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент, - объясняет Павел.

Президент Чехии назвал вариант вступления Украины в НАТО
Петр Павел

Президент Чехии подчеркнул, что Германия тоже когда-то была разделена, однако, несмотря на это, Западная Германия была членом НАТО.

Поэтому я думаю, что есть решение как техническое, так и юридическое, чтобы позволить Украине присоединиться к НАТО, не втягивая НАТО в конфликт с Российской Федерацией, – отметил Павел.

Каким Павел видит вероятное завершение войны и вступление Украины в НАТО

По его мнению, возможно после того, как Киев и Москва пойдут на переговоры, понимая, что война не может продолжаться.

Весомый вклад в это должны внести США, Китай и Евросоюз.

Если будут какие-то мирные переговоры, то скорее всего речь будет идти о том, что Россия оккупировала часть украинской территории на длительное время. С точки зрения демократических стран, претендующих на уважение международного права и Устава ООН, мы должны уважать договоренности между воюющими сторонами, но не примем изменение международных границ на основе агрессии, - подчеркнул Павел.

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