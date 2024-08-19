Президент Чехии Петр Павел не исключает вступления Украины в НАТО даже в условиях оккупации Россией части украинских территорий.

Сможет ли Украина стать членом НАТО в условиях оккупации Россией части территорий

Павел заявил, что ожидает достижения договоренностей между Украиной и Россией о прекращении развязанной Кремлем преступной войны в ближайшие годы.

Такое соглашение закрепит за страной-агрессорской оккупацией части украинских территорий, однако без признания западными государствами российского суверенитета над ними.

Я не думаю, что полное возобновление контроля над всей территорией является обязательным условием. Если будет демаркация даже административной границы, то мы можем рассматривать эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент, - объясняет Павел. Поделиться

Петр Павел

Президент Чехии подчеркнул, что Германия тоже когда-то была разделена, однако, несмотря на это, Западная Германия была членом НАТО.

Поэтому я думаю, что есть решение как техническое, так и юридическое, чтобы позволить Украине присоединиться к НАТО, не втягивая НАТО в конфликт с Российской Федерацией, – отметил Павел. Поделиться

Каким Павел видит вероятное завершение войны и вступление Украины в НАТО

По его мнению, возможно после того, как Киев и Москва пойдут на переговоры, понимая, что война не может продолжаться.

Весомый вклад в это должны внести США, Китай и Евросоюз.