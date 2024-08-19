Президент Чехии Петр Павел не исключает вступления Украины в НАТО даже в условиях оккупации Россией части украинских территорий.
Главные тезисы
- Президент Чехии не исключает вступления Украины в НАТО даже при оккупации части ее территорий Россией.
- Чехия считает, что изменение международных границ на основе агрессии недопустимо и нарушает международное право.
- Украина может стать членом НАТО после мирных переговоров между Киевом и Москвой о завершении конфликта.
- Президент Чехии подчеркнул возможность вступления Украины в НАТО даже при наличии агрессии со стороны России.
- Павел высказал мнение о необходимости уважения международного права и невозможности признания изменения границ на основе агрессии.
Сможет ли Украина стать членом НАТО в условиях оккупации Россией части территорий
Павел заявил, что ожидает достижения договоренностей между Украиной и Россией о прекращении развязанной Кремлем преступной войны в ближайшие годы.
Такое соглашение закрепит за страной-агрессорской оккупацией части украинских территорий, однако без признания западными государствами российского суверенитета над ними.
Президент Чехии подчеркнул, что Германия тоже когда-то была разделена, однако, несмотря на это, Западная Германия была членом НАТО.
Каким Павел видит вероятное завершение войны и вступление Украины в НАТО
По его мнению, возможно после того, как Киев и Москва пойдут на переговоры, понимая, что война не может продолжаться.
Весомый вклад в это должны внести США, Китай и Евросоюз.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-