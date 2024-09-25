Президент Чехії пояснив свою скандальну заяву щодо окупованих РФ територій України

Президент Чехії Петр Павел пояснив свої слова про необхідність реалістичного підходу України до військових цілей та можливого тимчасового контролю РФ частини українських територій. Він застеріг, що очікування швидкої й остаточної перемоги України нібито можуть бути небезпечними для всіх сторін.
Головні тези:
- За словами Петра Павла, важливо оцінювати та підтримувати будь-які плани, пропоновані для завершення війни, але не за будь-яку ціну.
- Президент Чехії наголосив на необхідності бути реалістами щодо термінів та вартості досягнення мети територіальної цілісності України.
- За його словами, українському народу слід тимчасово змиритися з російською окупацією та шукати реалістичні підходи до відновлення територій.
Президент Чехії вважає, що необхідно “бути реалістами”
Президент Чехії Петр Павел підкреслив, що якщо президент України Володимир Зеленський запропонує план завершення російської агресії, його слід оцінити й підтримати, але не за будь-яку ціну.
Президент Чехії також зазначив, що його позиція відображає “довгостроковий погляд на ситуацію”.
За його словами, необхідно зважати на те, що можливо досягти в реальних умовах.
Що Павел сказав про Україну
За словами чеського лідера Петра Павела, українського народу та його союзникам, мовляв, потрібно тимчасово змиритися з російською окупацією частини країни.
Він звернув увагу на те, що дружні до Росії популістські лідери, такі як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, підривають європейську єдність через війну, а втома від конфлікту “зростає повсюди”.
На переконання президента Чехії, найімовірнішим результатом війни (Росії проти України — ред.) буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією.
Він також озвучив припущення, що ця “тимчасова річ” може тривати роками.
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