Президент Чехии объяснил свое скандальное заявление об оккупированных РФ территориях Украины

Президент Чехии Петр Павел объяснил свои слова о необходимости реалистичного подхода Украины к военным целям и возможному временному контролю РФ части украинских территорий. Он предостерег, что ожидания скорой и окончательной победы Украины якобы могут быть опасны для всех сторон.
Главные тезисы
- Президент Чехии поддерживает идею восстановления территориальной целостности Украины, однако призывает быть реалистами по срокам и методам достижения этой цели.
- Президент Чехии высказал предположение, что часть украинской территории временно может оказаться под российской оккупацией, подчеркивая необходимость реалистичного подхода к ситуации.
- Петр Павел обратил внимание на усталость от войны и поддержал идею временного смирения с российской оккупацией украинских территорий в ожидании возможного решения.
Президент Чехии считает, что необходимо "быть реалистами"
Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что если президент Украины Владимир Зеленский предложит план завершения российской агрессии, его следует оценить и поддержать, но не любой ценой.
Президент Чехии также отметил, что его позиция отражает "долгосрочный взгляд на ситуацию".
По его словам, необходимо учитывать, что возможно достичь в реальных условиях.
Что Павел сказал об Украине
По словам чешского лидера Петра Павела, украинскому народу и его союзникам, мол, нужно временно смириться с российской оккупацией части страны.
Он обратил внимание на то, что дружественные России популистские лидеры, такие как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подрывают европейское единство из-за войны, а усталость от конфликта "растет повсюду".
По убеждению президента Чехии, вероятным результатом войны (России против Украины — ред.) будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией.
Он также озвучил предположение, что эта "временная вещь" может длиться годами.
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