Президент Чехии объяснил свое скандальное заявление об оккупированных РФ территориях Украины

Президент Чехии Петр Павел объяснил свои слова о необходимости реалистичного подхода Украины к военным целям и возможному временному контролю РФ части украинских территорий. Он предостерег, что ожидания скорой и окончательной победы Украины якобы могут быть опасны для всех сторон.

Президент Чехии считает, что необходимо "быть реалистами"

Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что если президент Украины Владимир Зеленский предложит план завершения российской агрессии, его следует оценить и поддержать, но не любой ценой.

Президент Чехии также отметил, что его позиция отражает "долгосрочный взгляд на ситуацию".

Я ничего нового не сказал. Еще на Мюнхенской конференции в прошлом году я предупреждал об опасности завышенных ожиданий. Петр Павел Президент Чехии

По его словам, необходимо учитывать, что возможно достичь в реальных условиях.

Я всегда поддерживал идею восстановления территориальной целостности Украины, но нужно быть реалистами по срокам и стоимости этой цели. Победа над Россией ценой массовых потерь украинского населения не может считаться настоящей победой, отметил Петр Павел. Поделиться

Что Павел сказал об Украине

По словам чешского лидера Петра Павела, украинскому народу и его союзникам, мол, нужно временно смириться с российской оккупацией части страны.

Он обратил внимание на то, что дружественные России популистские лидеры, такие как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подрывают европейское единство из-за войны, а усталость от конфликта "растет повсюду".

Украине нужно будет быть реалистом относительно своих перспектив возвращения территорий, оккупированных Россией, — сказал Павел в интервью. Поделиться

По убеждению президента Чехии, вероятным результатом войны (России против Украины — ред.) будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией.