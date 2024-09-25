Президент Чехии объяснил свое скандальное заявление об оккупированных РФ территориях Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Президент Чехии объяснил свое скандальное заявление об оккупированных РФ территориях Украины

Президент Чехии объяснил свое скандальное заявление об оккупированных РФ территориях Украины
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Источник:  Novinky.cz

Президент Чехии Петр Павел объяснил свои слова о необходимости реалистичного подхода Украины к военным целям и возможному временному контролю РФ части украинских территорий. Он предостерег, что ожидания скорой и окончательной победы Украины якобы могут быть опасны для всех сторон.

Главные тезисы

  • Президент Чехии поддерживает идею восстановления территориальной целостности Украины, однако призывает быть реалистами по срокам и методам достижения этой цели.
  • Президент Чехии высказал предположение, что часть украинской территории временно может оказаться под российской оккупацией, подчеркивая необходимость реалистичного подхода к ситуации.
  • Петр Павел обратил внимание на усталость от войны и поддержал идею временного смирения с российской оккупацией украинских территорий в ожидании возможного решения.

Президент Чехии считает, что необходимо "быть реалистами"

Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что если президент Украины Владимир Зеленский предложит план завершения российской агрессии, его следует оценить и поддержать, но не любой ценой.

Президент Чехии также отметил, что его позиция отражает "долгосрочный взгляд на ситуацию".

Я ничего нового не сказал. Еще на Мюнхенской конференции в прошлом году я предупреждал об опасности завышенных ожиданий.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехии

По его словам, необходимо учитывать, что возможно достичь в реальных условиях.

Я всегда поддерживал идею восстановления территориальной целостности Украины, но нужно быть реалистами по срокам и стоимости этой цели. Победа над Россией ценой массовых потерь украинского населения не может считаться настоящей победой, отметил Петр Павел.

Что Павел сказал об Украине

По словам чешского лидера Петра Павела, украинскому народу и его союзникам, мол, нужно временно смириться с российской оккупацией части страны.

Он обратил внимание на то, что дружественные России популистские лидеры, такие как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подрывают европейское единство из-за войны, а усталость от конфликта "растет повсюду".

Украине нужно будет быть реалистом относительно своих перспектив возвращения территорий, оккупированных Россией, — сказал Павел в интервью.

По убеждению президента Чехии, вероятным результатом войны (России против Украины — ред.) будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией.

Он также озвучил предположение, что эта "временная вещь" может длиться годами.

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