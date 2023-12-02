Президент Фінляндії попередив світ про нову операцію Кремля

На переконання лідера Фінляндії Саулі Нііністьо, сприяння Росією напливу на фінський кордон мігрантів є операцією не так проти його країни, як "частиною ширшого контексту".

Путін проводить нову операцію на міжнародній арені

Президент Фінляндії звертає увагу на те, що раніше зі схожою гібридною операцією зіткнулися Латвія, Литва і Польща.

Дії Росії проти Фінляндії – це не щось окреме від загального контексту. У Росії ведеться війна пропаганди, Росія має на меті спантеличити Захід, – поділився своєю думкою з цього приводу Саулі Нііністьо. Поширити

Як вважає політик, ефект від цього може бути протилежним тому, на який розраховує російський диктатор.

Лідер Фінляндії також наголосив, що використання міграції як інструменту тиску спровоковує шквал емоції не лише у Фінляндії, але й на європейському рівні.

І це може виявитись додатковим стимулом продовжувати підтримувати Україну, – підсумував Саулі Нііністьо. Поширити

Що відбувалося на кордоні Фінляндії та РФ

Як уже згадувалося раніше, з 30 листопада кордон Фінляндії з Росією повністю закрили щонайменш на два тижні – можливий рух лише вантажних потягів.

Офіційні Гельсінкі ухвалили таке рішення після того, як протягом листопада на КПП почали масово прибувати з Росії шукачі притулку, громадяни третіх країн.

Що важливо розуміти, раніше російські прикордонники не випускали на виїзд мандрівників, у яких немає документів, потрібних для в’їзду до Фінляндії.

У зв'язку з ситуацією на східному кордоні до Фінляндії прибули співробітники європейського агентства Frontex.

Представники Frontex озвучили прогноз, що підвищений міграційний тиск на кордоні Фінляндії може зберігатися тривалий час.