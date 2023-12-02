Президент Финляндии предупредил мир о новой операции Кремля

По убеждению лидера Финляндии Саули Нииностио, содействие Россией наплыву на финскую границу мигрантов является операцией не столько против его страны, сколько "частью более широкого контекста".

Путин проводит новую операцию на международной арене

Президент Финляндии обращает внимание на то, что ранее со схожей гибридной операцией столкнулись Латвия, Литва и Польша.

Действия России против Финляндии – это не что-то отдельное от общего контекста. В России ведется война пропаганды, Россия преследует цель создания сметения на Западе, – поделился своим мнением на этот счет Саули Нииностио. Поделиться

Как считает политик, эффект от этого может оказаться противоположным тому, на который рассчитывает российский диктатор.

Лидер Финляндии также отметил, что использование миграции как инструмента давления спровоцирует шквал эмоций не только в Финляндии, но и на европейском уровне.

И это может оказаться дополнительным стимулом продолжать поддерживать Украину, – подытожил Саули Нииностио. Поделиться

Что происходило на границе Финляндии и РФ

Как уже упоминалось ранее, с 30 ноября границу Финляндии с Россией полностью закрыли минимум на две недели – возможно движение только грузовых поездов.

Официальные Хельсинки приняли такое решение после того, как в течение ноября на КПП начали массово прибывать из России искатели убежища, граждане третьих стран.

Что важно понимать, ранее российские пограничники не выпускали на выезд путешественников, у которых нет документов, необходимых для въезда в Финляндию.

В связи с ситуацией на восточной границе в Финляндию прибыли сотрудники европейского агентства Frontex.

Представители Frontex озвучили прогноз, что повышенное миграционное давление на границе Финляндии может сохраняться длительное время.