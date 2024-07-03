Президент Фінляндії закликав країни ЄС перейти до "економіки воєнного часу"

Президент Фінляндії закликав Європейський інвестиційний банк краще фінансувати військову промисловість

Країнам Європи необхідно перейти до «економіки воєнного часу», об'єднати замовлення на озброєння та розвивати оборонну промисловість у довгостроковій перспективі. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

Європі потрібно перейти до економіки воєнного часу, об’єднуючи замовлення на боєприпаси та зброю, щоб дати своїй оборонній промисловості довготермінову перспективу. Александр Стубб Президент Фінляндії

Стубб також зазначив, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) також має «вийти за межі своїх червоних ліній» та енергійніше фінансувати військову промисловість.

Ще Європа повинна створити посібник щодо того, як протистояти гібридним атакам — сказав президент Фінляндії. Поширити

Він передбачатиме як плани запуску систем після атак, так і оптимізацію комунікацій, щоб створити єдиний фронт проти Кремля.

Кібератаки, глушіння GPS, порушення повітряного простору та використання зброї імміграції - деякі форми російської гібридної війни, якої Фінляндія зазнала лише впродовж останніх місяців разом із більшістю інших країн східного флангу НАТО — зазначив президент країни. Поширити

Європарламент продовжить підтримку України у новому складі — Мецола

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила про свій оптимізм у подальшій підтримці України і в підтримці політики розширення ЄС.

Новий склад Європейського парламенту, сформований за підсумками виборів, що відбулися кілька тижнів тому, збереже послідовність у підтримці України і в підтримці політики розширення ЄС. Про це у Брюсселі на пресконференції заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

Зазначається, що це була відповідь на запитання про те, чи буде новий парламент, в якому помітно посилилася присутність правих сил, надалі підтримувати боротьбу України проти агресії РФ і реформи самого ЄС в процесі його розширення.

Я доволі оптимістична, тож моя відповідь на обидва питання: так, якщо ми будемо бачити, що результати дозволять досягти картини, за якої буде утриманий проєвропейський "центр". Це буде випробувано протягом наступних кількох тижнів. Разом з цим, я не маю побоювань щодо жодного сповзання назад від зобов’язань, які були зроблені під час 9-го скликання Європарламенту. Роберта Мецола Президентка Європейського парламенту

За словами Мецоли, підписані сьогодні безпекові угоди разом із погодженням на рівні лідерів ЄС порядку використання прибутків від заморожених російських активів в інтересах оборони України, ухвалення 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії, початок переговорів з Україною і Молдовою щодо входження до ЄС є свідченням непохитної підтримки Євросоюзу на адресу України та його рішучості у зміцненні спільної безпеки.