Президент Фінляндії закликав країни ЄС перейти до "економіки воєнного часу"

Фінський лідер закликав Європу посилити підтримку України, а також нарощувати свій оборонний потенціал.
Головні тези:
- Президент Фінляндії закликав Європейський інвестиційний банк збільшити фінансування військової промисловості.
- Президентка Європарламенту Роберта Мецола підтвердила підтримку України та політики розширення ЄС.
- Угоди щодо прибутків від заморожених російських активів в інтересах оборони України та санкції ЄС проти Росії свідчать про рішучу підтримку Євросоюзу спільній безпеці.
Президент Фінляндії закликав Європейський інвестиційний банк краще фінансувати військову промисловість
Країнам Європи необхідно перейти до «економіки воєнного часу», об'єднати замовлення на озброєння та розвивати оборонну промисловість у довгостроковій перспективі. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.
Стубб також зазначив, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) також має «вийти за межі своїх червоних ліній» та енергійніше фінансувати військову промисловість.
Він передбачатиме як плани запуску систем після атак, так і оптимізацію комунікацій, щоб створити єдиний фронт проти Кремля.
Європарламент продовжить підтримку України у новому складі — Мецола
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила про свій оптимізм у подальшій підтримці України і в підтримці політики розширення ЄС.
Новий склад Європейського парламенту, сформований за підсумками виборів, що відбулися кілька тижнів тому, збереже послідовність у підтримці України і в підтримці політики розширення ЄС. Про це у Брюсселі на пресконференції заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.
Зазначається, що це була відповідь на запитання про те, чи буде новий парламент, в якому помітно посилилася присутність правих сил, надалі підтримувати боротьбу України проти агресії РФ і реформи самого ЄС в процесі його розширення.
За словами Мецоли, підписані сьогодні безпекові угоди разом із погодженням на рівні лідерів ЄС порядку використання прибутків від заморожених російських активів в інтересах оборони України, ухвалення 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії, початок переговорів з Україною і Молдовою щодо входження до ЄС є свідченням непохитної підтримки Євросоюзу на адресу України та його рішучості у зміцненні спільної безпеки.
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