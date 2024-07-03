Президент Финляндии призвал страны ЕС перейти к "экономике военного времени"
Категория
Мир
Дата публикации

Президент Финляндии призвал страны ЕС перейти к "экономике военного времени"

Александр Стубб
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Источник:  The Japan Times

Финский лидер призвал Европу усилить поддержку Украины и наращивать свой оборонный потенциал.

Главные тезисы

  • Президент Финляндии призвал Европейский инвестиционный банк увеличить финансирование военной промышленности.
  • Президент Европарламента Роберта Мецола подтвердила поддержку Украины и политики расширения ЕС.
  • Соглашения по прибылям от замороженных российских активов в интересах обороны Украины и санкции ЕС против России свидетельствуют о решительной поддержке Евросоюза общей безопасности.

Президент Финляндии призвал Европейский инвестиционный банк лучше финансировать военную промышленность

Странам Европы необходимо перейти к экономике военного времени, объединить заказы на вооружение и развивать оборонную промышленность в долгосрочной перспективе. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Европе следует перейти к экономике военного времени, объединяя заказы на боеприпасы и оружие, чтобы дать своей оборонной промышленности долгосрочную перспективу.

Александр Стубб

Александр Стубб

Президент Финляндии

Стубб также отметил, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) также должен «выйти за пределы своих красных линий» и более энергично финансировать военную промышленность.

Еще Европа должна создать пособие по поводу того, как противостоять гибридным атакам — сказал президент Финляндии.

Он предполагает как планы запуска систем после атак, так и оптимизацию коммуникаций, чтобы создать единый фронт против Кремля.

Кибератаки, глушение GPS, нарушение воздушного пространства и использование оружия иммиграции - некоторые формы российской гибридной войны, которую Финляндия претерпела только в последние месяцы вместе с большинством других стран восточного фланга НАТО - отметил президент страны.

Европарламент продолжит поддержку Украины в новом составе - Мецола

Президент Европейского парламента Роберт Мецол заявил о своем оптимизме в дальнейшей поддержке Украины и в поддержке политики расширения ЕС.

Новый состав Европейского парламента, сформированный по итогам прошедших несколько недель назад выборов, сохранит последовательность в поддержке Украины и в поддержке политики расширения ЕС. Об этом в Брюсселе на пресс-конференции заявила президент Европейского парламента Роберт Мецол.

Отмечается, что это был ответ на вопрос о том, будет ли новый парламент, в котором заметно усилилось присутствие правых сил, поддерживать борьбу Украины против агрессии РФ и реформы самого ЕС в процессе его расширения.

Я довольно оптимистичен, поэтому мой ответ на оба вопроса: да, если мы будем видеть, что результаты позволят достичь картины, за которой будет удержан проевропейский "центр". Это будет испытано в течение следующих нескольких недель. Вместе с этим, у меня нет опасений относительно ни одного сползания назад от обязательств, сделанных во время 9-го созыва Европарламента.

Роберта Мецолла

Роберта Мецолла

Президент Европейского парламента

По словам Мецоли, подписанные сегодня соглашения о безопасности вместе с согласованием на уровне лидеров ЕС порядка использования доходов от замороженных российских активов в интересах обороны Украины, принятие 14-го пакета санкций ЕС против России, начало переговоров с Украиной и Молдовой относительно вхождения в ЕС является свидетельством непоколебимой. поддержки Евросоюза в адрес Украины и его решимости по укреплению общей безопасности.

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