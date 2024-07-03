Президент Финляндии призвал страны ЕС перейти к "экономике военного времени"

Финский лидер призвал Европу усилить поддержку Украины и наращивать свой оборонный потенциал.
Главные тезисы
- Президент Финляндии призвал Европейский инвестиционный банк увеличить финансирование военной промышленности.
- Президент Европарламента Роберта Мецола подтвердила поддержку Украины и политики расширения ЕС.
- Соглашения по прибылям от замороженных российских активов в интересах обороны Украины и санкции ЕС против России свидетельствуют о решительной поддержке Евросоюза общей безопасности.
Президент Финляндии призвал Европейский инвестиционный банк лучше финансировать военную промышленность
Странам Европы необходимо перейти к экономике военного времени, объединить заказы на вооружение и развивать оборонную промышленность в долгосрочной перспективе. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.
Стубб также отметил, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) также должен «выйти за пределы своих красных линий» и более энергично финансировать военную промышленность.
Он предполагает как планы запуска систем после атак, так и оптимизацию коммуникаций, чтобы создать единый фронт против Кремля.
Европарламент продолжит поддержку Украины в новом составе - Мецола
Президент Европейского парламента Роберт Мецол заявил о своем оптимизме в дальнейшей поддержке Украины и в поддержке политики расширения ЕС.
Новый состав Европейского парламента, сформированный по итогам прошедших несколько недель назад выборов, сохранит последовательность в поддержке Украины и в поддержке политики расширения ЕС. Об этом в Брюсселе на пресс-конференции заявила президент Европейского парламента Роберт Мецол.
Отмечается, что это был ответ на вопрос о том, будет ли новый парламент, в котором заметно усилилось присутствие правых сил, поддерживать борьбу Украины против агрессии РФ и реформы самого ЕС в процессе его расширения.
По словам Мецоли, подписанные сегодня соглашения о безопасности вместе с согласованием на уровне лидеров ЕС порядка использования доходов от замороженных российских активов в интересах обороны Украины, принятие 14-го пакета санкций ЕС против России, начало переговоров с Украиной и Молдовой относительно вхождения в ЕС является свидетельством непоколебимой. поддержки Евросоюза в адрес Украины и его решимости по укреплению общей безопасности.
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