Президент Ірану Пезешкіан цинічно висловився стосовно війни Росії проти України

Президент Ірану Масуд Пезешкіан сказав про готовність до переговорів із Заходом щодо війни РФ проти України, яку Іран нібито ніколи не схвалював.
Головні тези:
- Президент Ірану Масуд Пезешкіан відзначив готовність до переговорів з Європою та США стосовно війни РФ проти України.
- Іран спростував повідомлення про постачання ракет до Росії, заперечивши надання військової підтримки у конфлікті.
- США оголосили про санкції проти Росії та Ірану через постачання балістичних ракет Тегераном до Москви.
- Інститут вивчення війни підтвердив передачу Іраном ракет РФ з метою підтримки війни проти України.
Пезешкіан цинічно висловився про війну Росії проти України
Про це іранський президент говорив під час участі в Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку
Що відомо про постачання Іраном ракет до РФ
6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана.
8 вересня в Ірані спростували повідомлення про постачання Росії балістичних ракет, стверджуючи, що не надають військової підтримки жодній зі сторін у війні РФ проти України.
10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що балістичні ракети від Ірану прибули до Росії й що їх, імовірно, впродовж декількох тижнів використають на війні проти України.
Згодом США оголосили про запровадження санкцій проти Росії та Ірану у відповідь на постачання Тегерана балістичних ракет Москві.
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