Президент Ірану Пезешкіан цинічно висловився стосовно війни Росії проти України
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Президент Ірану Пезешкіан цинічно висловився стосовно війни Росії проти України

Пезешкіан
Джерело:  The Guardian

Президент Ірану Масуд Пезешкіан сказав про готовність до переговорів із Заходом щодо війни РФ проти України, яку Іран нібито ніколи не схвалював.

Головні тези:

  • Президент Ірану Масуд Пезешкіан відзначив готовність до переговорів з Європою та США стосовно війни РФ проти України.
  • Іран спростував повідомлення про постачання ракет до Росії, заперечивши надання військової підтримки у конфлікті.
  • США оголосили про санкції проти Росії та Ірану через постачання балістичних ракет Тегераном до Москви.
  • Інститут вивчення війни підтвердив передачу Іраном ракет РФ з метою підтримки війни проти України.

Пезешкіан цинічно висловився про війну Росії проти України

Про це іранський президент говорив під час участі в Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку

Ми готові сісти з європейцями та американцями для діалогу та переговорів. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти української території.

Масуд Пезешкіан

Масуд Пезешкіан

Президент Ірану

Що відомо про постачання Іраном ракет до РФ

6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що після передачі Росії сотень балістичних ракет малої дальності для підтримки війни проти України Іран розраховує отримати російські винищувачі Су-35.

8 вересня в Ірані спростували повідомлення про постачання Росії балістичних ракет, стверджуючи, що не надають військової підтримки жодній зі сторін у війні РФ проти України.

10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що балістичні ракети від Ірану прибули до Росії й що їх, імовірно, впродовж декількох тижнів використають на війні проти України.

Згодом США оголосили про запровадження санкцій проти Росії та Ірану у відповідь на постачання Тегерана балістичних ракет Москві.

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