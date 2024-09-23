Президент Ірану Пезешкіан цинічно висловився стосовно війни Росії проти України

Президент Ірану Масуд Пезешкіан сказав про готовність до переговорів із Заходом щодо війни РФ проти України, яку Іран нібито ніколи не схвалював.

Пезешкіан цинічно висловився про війну Росії проти України

Про це іранський президент говорив під час участі в Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку

Ми готові сісти з європейцями та американцями для діалогу та переговорів. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти української території. Масуд Пезешкіан Президент Ірану

Що відомо про постачання Іраном ракет до РФ

6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що після передачі Росії сотень балістичних ракет малої дальності для підтримки війни проти України Іран розраховує отримати російські винищувачі Су-35. Поширити

8 вересня в Ірані спростували повідомлення про постачання Росії балістичних ракет, стверджуючи, що не надають військової підтримки жодній зі сторін у війні РФ проти України.

10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що балістичні ракети від Ірану прибули до Росії й що їх, імовірно, впродовж декількох тижнів використають на війні проти України.