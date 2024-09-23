Президент Ирана Пезешкиан цинично высказался по поводу войны России против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Президент Ирана Пезешкиан цинично высказался по поводу войны России против Украины

Пезешкиан
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Источник:  The Guardian

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сказал о готовности к переговорам с Западом по войне РФ против Украины, которую Иран якобы никогда не одобрял.

Главные тезисы

  • Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность к переговорам с Западом.
  • Иран опроверг сообщения о поставках ракет в Россию, отрицая военную поддержку войны против Украины.
  • Институт изучения войны подтвердил передачу Ираном ракет России для поддержки войны против Украины.
  • США объявили о санкциях против России и Ирана из-за поставок баллистических ракет из Тегерана в Москву.
  • Иранский президент Масуд Пезешкиан цинично отметил, что Иран никогда не одобрял российскую агрессию против Украины.

Пезешкиан цинично высказался о войне России против Украины

Об этом иранский президент говорил во время участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Мы готовы сесть с европейцами и американцами для диалога и переговоров. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории.

Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан

Президент Ирана

Что известно о поставках Ираном ракет в РФ

6 сентября США сообщили союзникам, что Иран направил баллистические ракеты РФ. Соединенные Штаты Америки и Европа работают над санкциями в ответ на действия Тегерана.

В отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что после передачи России сотен баллистических ракет малой дальности для поддержки войны против Украины Иран рассчитывает получить российские истребители Су-35.

8 сентября в Иране опровергли сообщения о поставках России баллистических ракет, утверждая, что не оказывают военной поддержки ни одной из сторон в войне РФ против Украины.

10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что баллистические ракеты от Ирана прибыли в Россию и что их, вероятно, в течение нескольких недель используют на войне против Украины.

Впоследствии США объявили о введении санкций против России и Ирана в ответ на поставки Тегерана баллистических ракет в Москву.

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