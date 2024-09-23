Президент Ирана Пезешкиан цинично высказался по поводу войны России против Украины

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сказал о готовности к переговорам с Западом по войне РФ против Украины, которую Иран якобы никогда не одобрял.
Главные тезисы
- Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность к переговорам с Западом.
- Иран опроверг сообщения о поставках ракет в Россию, отрицая военную поддержку войны против Украины.
- Институт изучения войны подтвердил передачу Ираном ракет России для поддержки войны против Украины.
- США объявили о санкциях против России и Ирана из-за поставок баллистических ракет из Тегерана в Москву.
- Иранский президент Масуд Пезешкиан цинично отметил, что Иран никогда не одобрял российскую агрессию против Украины.
Пезешкиан цинично высказался о войне России против Украины
Об этом иранский президент говорил во время участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Что известно о поставках Ираном ракет в РФ
6 сентября США сообщили союзникам, что Иран направил баллистические ракеты РФ. Соединенные Штаты Америки и Европа работают над санкциями в ответ на действия Тегерана.
8 сентября в Иране опровергли сообщения о поставках России баллистических ракет, утверждая, что не оказывают военной поддержки ни одной из сторон в войне РФ против Украины.
10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что баллистические ракеты от Ирана прибыли в Россию и что их, вероятно, в течение нескольких недель используют на войне против Украины.
Впоследствии США объявили о введении санкций против России и Ирана в ответ на поставки Тегерана баллистических ракет в Москву.
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