Президент Ирана Пезешкиан цинично высказался по поводу войны России против Украины

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сказал о готовности к переговорам с Западом по войне РФ против Украины, которую Иран якобы никогда не одобрял.

Пезешкиан цинично высказался о войне России против Украины

Об этом иранский президент говорил во время участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Мы готовы сесть с европейцами и американцами для диалога и переговоров. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории. Масуд Пезешкиан Президент Ирана

Что известно о поставках Ираном ракет в РФ

6 сентября США сообщили союзникам, что Иран направил баллистические ракеты РФ. Соединенные Штаты Америки и Европа работают над санкциями в ответ на действия Тегерана.

В отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что после передачи России сотен баллистических ракет малой дальности для поддержки войны против Украины Иран рассчитывает получить российские истребители Су-35. Поделиться

8 сентября в Иране опровергли сообщения о поставках России баллистических ракет, утверждая, что не оказывают военной поддержки ни одной из сторон в войне РФ против Украины.

10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что баллистические ракеты от Ирана прибыли в Россию и что их, вероятно, в течение нескольких недель используют на войне против Украины.