Президент Німеччини розпустив Бундестаг — що буде далі

27 грудня федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно заявив про розпуск парламенту. Що важливо розуміти, це відкрило шлях до проведення дострокових виборів.

Що відбувається в Німеччині

Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг 20-го скликання і призначив нові вибори на 23 лютого.

Що важливо розуміти, про цей день голосування раніше домовилися лідери фракцій соціал-демократів і опозиційного Християнсько-демократичного союзу.

Коментуючи цей крок, який був передбачуваним після попередніх домовленостей між канцлером Олафом Шольцом та опозиційним ХДС, президент Німеччини заявив, що "у важкі часи, як зараз, нам потрібен уряд, здатний діяти, і надійна більшість".

Я переконаний, що нові вибори зараз є правильним шляхом на благо нашої країни. Франк-Вальтер Штайнмаєр Президент Німеччини

Що важливо розуміти, у такий спосіб Штайнмаєр виконав прохання канцлера Олафа Шольца, який попросив розпустити парламент після того, як Бундестаг не висловив вотум довір його уряду.

Що відомо про переговори Трампа і Шольці щодо України

19 грудня канцлер ФРН Олаф Шольц та майбутній президент США провели телефонні перемовини, під час яких обговорили війну Росії проти України.

Про це розповів речник федерального німецького уряду Штеффен Гебештрайт.

Він офіційно підтвердив, що бесіда німецького та американського лідерів була присвячена "викликам безпековій політиці в Європі".

Сторони погодилися, що війна Росії проти України триває занадто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях до чесного, справедливого та сталого миру, — наголосив Штеффен Гебештрайт. Поширити

Німецький лідер заявив Дональду Трампу, що Берлін буде продовжувати підтримувати Україну в її захисті від російської агресії "стільки, скільки буде необхідно".