27 декабря федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально заявил о роспуске парламента. Что важно понимать, это открыло путь для проведения досрочных выборов.

Что происходит в Германии

Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг 20-го созыва и назначил новые выборы на 23 февраля.

Что важно понимать, об этом дне голосования ранее договорились лидеры фракций социал-демократов и оппозиционного Христианско-демократического союза.

Комментируя этот шаг, который был предсказуемым после предварительных договоренностей между канцлером Олафом Шольцом и оппозиционным ХДС, президент Германии заявил, что "в трудные времена, как сейчас, нам нужно правительство, способное действовать, и надежное большинство".

Я убежден, что новые выборы сейчас являются правильным путем во благо нашей страны. Франк-Вальтер Штайнмайер Президент Германии

Что важно понимать, таким образом Штайнмайер выполнил просьбу канцлера Олафа Шольца, попросившего распустить парламент после того, как Бундестаг не выразил вотум доверия его правительству.

Что известно о переговорах Трампа и Шольце касательно Украины

19 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили войну России против Украины.

Об этом рассказал спикер федерального немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.

Он официально подтвердил, что беседа немецкого и американского лидеров была посвящена "вызовам политике безопасности в Европе".

Стороны согласились, что война России против Украины длится слишком долго и что важно как можно быстрее встать на путь к честному, справедливому и устойчивому миру, подчеркнул Штеффен Гебештрайт. Поделиться

Немецкий лидер заявил Дональду Трампу, что Берлин будет продолжать поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии "столько, сколько будет необходимо".