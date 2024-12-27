Президент Германии распустил Бундестаг — что будет дальше

27 декабря федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально заявил о роспуске парламента. Что важно понимать, это открыло путь для проведения досрочных выборов.
Главные тезисы
- Таким образом Штайнмайер выполнил просьбу канцлера Олафа Шольца.
- Узнайте детали о переговорах Олафа Шольца и Дональда Трампа касательно Украины.
Что происходит в Германии
Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг 20-го созыва и назначил новые выборы на 23 февраля.
Что важно понимать, об этом дне голосования ранее договорились лидеры фракций социал-демократов и оппозиционного Христианско-демократического союза.
Комментируя этот шаг, который был предсказуемым после предварительных договоренностей между канцлером Олафом Шольцом и оппозиционным ХДС, президент Германии заявил, что "в трудные времена, как сейчас, нам нужно правительство, способное действовать, и надежное большинство".
Что важно понимать, таким образом Штайнмайер выполнил просьбу канцлера Олафа Шольца, попросившего распустить парламент после того, как Бундестаг не выразил вотум доверия его правительству.
Что известно о переговорах Трампа и Шольце касательно Украины
19 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили войну России против Украины.
Об этом рассказал спикер федерального немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.
Он официально подтвердил, что беседа немецкого и американского лидеров была посвящена "вызовам политике безопасности в Европе".
Немецкий лидер заявил Дональду Трампу, что Берлин будет продолжать поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии "столько, сколько будет необходимо".
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