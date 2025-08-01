Президент Сербії панікує через "масштабну спробу державного перевороту"

Сербський лідер Александар Вучич скликає на 2 серпня екстрене засідання Ради безпеки. Що важливо розуміти, це відбувається на тлі повідомлень у ЗМІ про підготовку "держперевороту" прокуратурою з питань організованої злочинності.

Що відбувається в Сербії

Як повідомляє видання Vecernje Novosti, президент країни почав панікувати через "масову спробу держперевороту".

Він також переконаний, що це справа рук “європейців”.

Триває масштабна спроба державного перевороту, яку, як кажуть, здійснюють європейці через спеціального прокурора прокуратури з організованої злочинності Младена Ненадіча, прокурора прокуратури з організованої злочинності Ясміну Ганіч, частину поліції, — йдеться у повідомленні. Поширити

Що важливо розуміти, вранці 1 серпня стало відомо про затримання ексміністра торгівлі Сербії Томіслава Моміровича.

Прокуратура з організованої злочинності виступила з заявою про те, що Момірович, ексміністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весіч, заступниця Весіча Аніта Дімоскі, колишній директор залізничної інфраструктури Сербії Небойша Шурлан, менеджерка Сербської залізниці Слободанка Катаніч завдали збитків бюджету Республіки Сербія на суму 115 мільйонів 558 тисяч 520 доларів США.

За словами представників прокуратури Сербії, це розслідування проводилося оперативною групою з розслідування фінансових потоків.