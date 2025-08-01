Президент Сербії панікує через "масштабну спробу державного перевороту"

Сербський лідер Александар Вучич скликає на 2 серпня екстрене засідання Ради безпеки. Що важливо розуміти, це відбувається на тлі повідомлень у ЗМІ про підготовку "держперевороту" прокуратурою з питань організованої злочинності.
Головні тези:
- Спеціальна прокуратура з організованої злочинності розслідує збитки бюджету на значну суму.
- Затримання екс-міністра та інших високопосадовців стало причиною загострення політичної ситуації в Сербії.
Що відбувається в Сербії
Як повідомляє видання Vecernje Novosti, президент країни почав панікувати через "масову спробу держперевороту".
Він також переконаний, що це справа рук “європейців”.
Що важливо розуміти, вранці 1 серпня стало відомо про затримання ексміністра торгівлі Сербії Томіслава Моміровича.
Прокуратура з організованої злочинності виступила з заявою про те, що Момірович, ексміністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весіч, заступниця Весіча Аніта Дімоскі, колишній директор залізничної інфраструктури Сербії Небойша Шурлан, менеджерка Сербської залізниці Слободанка Катаніч завдали збитків бюджету Республіки Сербія на суму 115 мільйонів 558 тисяч 520 доларів США.
За словами представників прокуратури Сербії, це розслідування проводилося оперативною групою з розслідування фінансових потоків.
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