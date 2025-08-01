Президент Сербии паникует из-за "масштабной попытки государственного переворота"

Сербский лидер Александар Вучич созывает на 2 августа экстренное заседание Совбеза. Что важно понимать, это происходит на фоне сообщений в СМИ о подготовке "госпереворота" прокуратурой по организованной преступности.

Что происходит в Сербии

Как сообщает издание Vecernje Novosti, президент страны начал паниковать из-за "массовой попытки госпереворота".

Он также убежден, что это дело рук “европейцев”.

Продолжается масштабная попытка государственного переворота, которую, как говорится, совершают европейцы с помощью специального прокурора прокуратуры по организованной преступности Младена Ненадича, прокурора прокуратуры по организованной преступности Ясмина Ганича, — сказано в сообщении. Поделиться

Что важно понимать, утром 1 августа стало известно о задержании экс-министра торговли Сербии Томислава Момировича.

Прокуратура по организованной преступности выступила с заявлением о том, что Момирович, экс-министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич, заместитель Весича Анита Димоски, бывший директор железнодорожной инфраструктуры Сербии Небойша Шурлан, менеджер Сербской железной дороги Слободка Катанич нанесли убытки на сумму 115 миллионов 558 тысяч 520 долларов США.

По словам представителей прокуратуры Сербии, это расследование проводилось оперативной группой по расследованию финансовых потоков.