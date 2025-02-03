Президентка Мексики Шейнбаум домовилася з Трампом щодо нових мит США — що відомо
Категорія
Політика
Дата публікації

Президентка Мексики Шейнбаум домовилася з Трампом щодо нових мит США — що відомо

Шейнбаум
Read in English
Джерело:  Reuters

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що мита США на мексиканські товари призупинено на місяць після розмови з президентом Дональдом Трампом. Шейнбаум зобов’язалася збільшити кількість правоохоронців на кордоні США, щоб припинити потік наркотиків.

Головні тези:

  • Президентка Мексики домовилася з президентом США призупинити мита на мексиканські товари на місяць.
  • Мексика збільшить кількість правоохоронців на кордоні для боротьби з наркотиками.
  • За угодою, Мексика виславить 10 тис військовослужбовців Національної гвардії на кордон для зупинення переміщення фентанілу до США.

Мексика тимчасово домовилася з Трампом щодо мит

Наші команди почнуть працювати сьогодні у двох сферах: безпека та торгівля, — написала Шейнбаум у X.

У рамках угоди, за словами Шейнбаум, що Мексика відправить 10 тис військовослужбовців Національної гвардії до кордону США, щоб зупинити переміщення наркотиків, зокрема фентанілу до Сполучених Штатів.

Президентка зауважила, що Сполучені Штати своєю чергою пообіцяли працювати над припиненням надходження потужної зброї до Мексики зі США.

Дональд Трамп 31 січня заявив, що має у планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу. Того ж дня у Білому домі повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася встановити відповідні мита у відповідь на рішення США запровадити 25% податку на всі товари, що надходять із Мексики.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США підвищили мита на імпорт товарів китайського виробництва
The White House
сша
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Євросоюз відновив мита на українські яйця та цукор
Яйця
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США вводять мита на товари з Мексики, Канади та Китаю — Білий дім
США

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?