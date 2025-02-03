Президентка Мексики Шейнбаум домовилася з Трампом щодо нових мит США — що відомо

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що мита США на мексиканські товари призупинено на місяць після розмови з президентом Дональдом Трампом. Шейнбаум зобов’язалася збільшити кількість правоохоронців на кордоні США, щоб припинити потік наркотиків.

Мексика тимчасово домовилася з Трампом щодо мит

Наші команди почнуть працювати сьогодні у двох сферах: безпека та торгівля, — написала Шейнбаум у X.

У рамках угоди, за словами Шейнбаум, що Мексика відправить 10 тис військовослужбовців Національної гвардії до кордону США, щоб зупинити переміщення наркотиків, зокрема фентанілу до Сполучених Штатів.

Президентка зауважила, що Сполучені Штати своєю чергою пообіцяли працювати над припиненням надходження потужної зброї до Мексики зі США. Поширити

Дональд Трамп 31 січня заявив, що має у планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу. Того ж дня у Білому домі повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.