Президентка Мексики Шейнбаум домовилася з Трампом щодо нових мит США — що відомо

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що мита США на мексиканські товари призупинено на місяць після розмови з президентом Дональдом Трампом. Шейнбаум зобов’язалася збільшити кількість правоохоронців на кордоні США, щоб припинити потік наркотиків.
Головні тези:
- Президентка Мексики домовилася з президентом США призупинити мита на мексиканські товари на місяць.
- Мексика збільшить кількість правоохоронців на кордоні для боротьби з наркотиками.
- За угодою, Мексика виславить 10 тис військовослужбовців Національної гвардії на кордон для зупинення переміщення фентанілу до США.
Мексика тимчасово домовилася з Трампом щодо мит
Наші команди почнуть працювати сьогодні у двох сферах: безпека та торгівля, — написала Шейнбаум у X.
У рамках угоди, за словами Шейнбаум, що Мексика відправить 10 тис військовослужбовців Національної гвардії до кордону США, щоб зупинити переміщення наркотиків, зокрема фентанілу до Сполучених Штатів.
Дональд Трамп 31 січня заявив, що має у планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу. Того ж дня у Білому домі повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася встановити відповідні мита у відповідь на рішення США запровадити 25% податку на всі товари, що надходять із Мексики.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-