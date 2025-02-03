Президент Мексики Шейнбаум договорилась с Трампом о новых пошлинах США — что известно

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что пошлины США на мексиканские товары приостановлены на месяц после разговора с президентом Дональдом Трампом. Шейнбаум обязалась увеличить количество стражей порядка на границе США, чтобы прекратить поток наркотиков.
Главные тезисы
- После разговора с президентом Трампом, он приостановил введение пошлин на мексиканские товары на месяц.
- Мексика обязалась увеличить количество стражей порядка на границе для прекращения потока наркотиков в США.
- Согласно соглашению, Мексика отправит 10 тыс военнослужащих Национальной гвардии к границе для борьбы с перемещением фентанила в США.
Мексика временно договорилась с Трампом о пошлинах
Наши команды заработают сегодня в двух сферах: безопасность и торговля, — написала Шейнбаум в X.
В рамках соглашения, по словам Шейнбаума, Мексика отправит 10 тыс военнослужащих Национальной гвардии к границе США, чтобы остановить перемещение наркотиков, в частности фентанила в Соединенные Штаты.
Дональд Трамп 31 января заявил, что имеет в планах введение пошлин на товары из Европейского Союза. В тот же день в Белом доме сообщили о введении Трампом пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики с 1 февраля.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум распорядилась установить соответствующие пошлины в ответ на решение США ввести 25% налога на все поступающие из Мексики товары.
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