Президент Мексики Шейнбаум договорилась с Трампом о новых пошлинах США — что известно
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Политика
Дата публикации

Президент Мексики Шейнбаум договорилась с Трампом о новых пошлинах США — что известно

Шейнбаум
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Источник:  Reuters

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что пошлины США на мексиканские товары приостановлены на месяц после разговора с президентом Дональдом Трампом. Шейнбаум обязалась увеличить количество стражей порядка на границе США, чтобы прекратить поток наркотиков.

Главные тезисы

  • После разговора с президентом Трампом, он приостановил введение пошлин на мексиканские товары на месяц.
  • Мексика обязалась увеличить количество стражей порядка на границе для прекращения потока наркотиков в США.
  • Согласно соглашению, Мексика отправит 10 тыс военнослужащих Национальной гвардии к границе для борьбы с перемещением фентанила в США.

Мексика временно договорилась с Трампом о пошлинах

Наши команды заработают сегодня в двух сферах: безопасность и торговля, — написала Шейнбаум в X.

В рамках соглашения, по словам Шейнбаума, Мексика отправит 10 тыс военнослужащих Национальной гвардии к границе США, чтобы остановить перемещение наркотиков, в частности фентанила в Соединенные Штаты.

Президент отметила, что Соединенные Штаты в свою очередь пообещали работать над прекращением поступления мощного оружия в Мексику из США.

Дональд Трамп 31 января заявил, что имеет в планах введение пошлин на товары из Европейского Союза. В тот же день в Белом доме сообщили о введении Трампом пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики с 1 февраля.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум распорядилась установить соответствующие пошлины в ответ на решение США ввести 25% налога на все поступающие из Мексики товары.

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