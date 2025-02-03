Президент Мексики Шейнбаум договорилась с Трампом о новых пошлинах США — что известно

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что пошлины США на мексиканские товары приостановлены на месяц после разговора с президентом Дональдом Трампом. Шейнбаум обязалась увеличить количество стражей порядка на границе США, чтобы прекратить поток наркотиков.

Мексика временно договорилась с Трампом о пошлинах

Наши команды заработают сегодня в двух сферах: безопасность и торговля, — написала Шейнбаум в X.

В рамках соглашения, по словам Шейнбаума, Мексика отправит 10 тыс военнослужащих Национальной гвардии к границе США, чтобы остановить перемещение наркотиков, в частности фентанила в Соединенные Штаты.

Президент отметила, что Соединенные Штаты в свою очередь пообещали работать над прекращением поступления мощного оружия в Мексику из США. Поделиться

Дональд Трамп 31 января заявил, что имеет в планах введение пошлин на товары из Европейского Союза. В тот же день в Белом доме сообщили о введении Трампом пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики с 1 февраля.