Президентку Грузії викликали на допит через заяви щодо фальсифікації виборів

Президентку Грузії Саломе Зурабішвілі викликають до прокуратури для надання свідчень у справі про ймовірні фальсифікації під час виборів у Грузії.

У Грузії розслідують ймовірні фальсифікації на виборах

Як зазначається, прокуратура Грузії розпочала розслідування можливого шахрайства на парламентських виборах після звернення Центральної виборчої комісії від 30 жовтня.

Відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу Грузії, що стосується підозри у злочині.

На підставі заяви ЦВК та інформації, оприлюдненої в медіа, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі може мати докази щодо фальсифікацій на парламентських виборах 2024 року. Відповідно до закону, її викликано на допит до слідчого органу 31 жовтня, — заявили у відомстві. Поширити

Прокуратура також повідомила, що проведе всі необхідні слідчі та процесуальні дії, зокрема допити інших осіб, які можуть володіти інформацією про можливі фальсифікації, озвучені президентом, політичними партіями та спостережними місіями.

Грузинські опозиційні лідери закликали президентку Саломе Зурабішвілі не йти на допит до прокуратури з приводу її заяв про фальсифікацію виборів.

Ми, опозиція, не плануємо співпрацювати з прокуратурою, оскільки не довіряємо їй. Впевнений, що і президентка відмовиться від допиту, хоча моя порада їй не потрібна, — заявив Зураб Джапарідзе, один із лідерів опозиції, в середу. Поширити

Президентка Грузії виступила проти проросійської влади країни

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила, що не збирається визнавати результати парламентських виборів, які вона назвала "російськими". Ба більше, глава держави закликала людей виходити на масові протести.

Саломе Зурабішвілі звернула увагу на, що цьогорічні вибори пройшли в умовах тотальної фальсифікації та стали конфіскацією голосів виборців.

Використовувалися всі методи, які ми бачили в різних країнах. Крім того, використовувалися сьогоднішні технології обілення фальсифікації. Ніколи такого не було. Ми стали свідками і жертвами російської спецоперації, гібридної війни, яка велася проти нашого народу, проти нашої країни, — наголосила вона.