Президентку Грузії викликали на допит через заяви щодо фальсифікації виборів
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Президентку Грузії викликали на допит через заяви щодо фальсифікації виборів

Президентку Грузії викликали на допит через заяви щодо фальсифікації виборів
Джерело:  Ехо Кавказу

Президентку Грузії Саломе Зурабішвілі викликають до прокуратури для надання свідчень у справі про ймовірні фальсифікації під час виборів у Грузії.

Головні тези:

  • Президентка Грузії заявила про фальсифікацію парламентських виборів та закликала до протестів проти російської влади.
  • Прокуратура розпочала розслідування можливого шахрайства на виборах після звернення ЦВК Грузії.
  • Лідери опозиції категорично відмовляються співпрацювати з прокуратурою та закликають інших до того ж.
  • Грузинська мрія, яку деякі називають проросійською, отримала понад 54% голосів на виборах, випередивши опозицію.

У Грузії розслідують ймовірні фальсифікації на виборах

Як зазначається, прокуратура Грузії розпочала розслідування можливого шахрайства на парламентських виборах після звернення Центральної виборчої комісії від 30 жовтня.

Відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу Грузії, що стосується підозри у злочині.

На підставі заяви ЦВК та інформації, оприлюдненої в медіа, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі може мати докази щодо фальсифікацій на парламентських виборах 2024 року. Відповідно до закону, її викликано на допит до слідчого органу 31 жовтня, — заявили у відомстві.

Прокуратура також повідомила, що проведе всі необхідні слідчі та процесуальні дії, зокрема допити інших осіб, які можуть володіти інформацією про можливі фальсифікації, озвучені президентом, політичними партіями та спостережними місіями.

Грузинські опозиційні лідери закликали президентку Саломе Зурабішвілі не йти на допит до прокуратури з приводу її заяв про фальсифікацію виборів.

Ми, опозиція, не плануємо співпрацювати з прокуратурою, оскільки не довіряємо їй. Впевнений, що і президентка відмовиться від допиту, хоча моя порада їй не потрібна, — заявив Зураб Джапарідзе, один із лідерів опозиції, в середу.

Президентка Грузії виступила проти проросійської влади країни

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила, що не збирається визнавати результати парламентських виборів, які вона назвала "російськими". Ба більше, глава держави закликала людей виходити на масові протести. 

Саломе Зурабішвілі звернула увагу на, що цьогорічні вибори пройшли в умовах тотальної фальсифікації та стали конфіскацією голосів виборців.

Використовувалися всі методи, які ми бачили в різних країнах. Крім того, використовувалися сьогоднішні технології обілення фальсифікації. Ніколи такого не було. Ми стали свідками і жертвами російської спецоперації, гібридної війни, яка велася проти нашого народу, проти нашої країни, — наголосила вона.

Нагадаємо, за даними ЦВК країни, провладна партія "Грузинська мрія", яку ще називають проросійською, отримала на виборах понад 54% голосів, випередивши опозиційні партії. Це дозволяє їй знову одноосібно сформувати грузинський уряд.

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