Президентку Грузии вызвали на допрос из-за заявлений о фальсификации выборов

Президентку Грузии Саломе Зурабишвили вызывают в прокуратуру для дачи показаний по делу о возможных фальсификациях во время выборов в Грузии.

В Грузии расследуют вероятные фальсификации на выборах

Как отмечается, прокуратура Грузии приступила к расследованию возможного мошенничества на парламентских выборах после обращения Центральной избирательной комиссии от 30 октября.

Открыто производство по статье Уголовного кодекса Грузии по подозрению в преступлении.

На основании заявления ЦИК и информации, обнародованной в СМИ, президент Грузии Саломе Зурабишвили может иметь доказательства фальсификаций на парламентских выборах 2024 года. Согласно закону, она вызвана на допрос в следственный орган 31 октября, — заявили в ведомстве. Поделиться

Прокуратура также сообщила, что проведет все необходимые следственные и процессуальные действия, в частности, допросы других лиц, которые могут владеть информацией о возможных фальсификациях, озвученных президентом, политическими партиями и наблюдательными миссиями.

Грузинские оппозиционные лидеры призвали президента Саломе Зурабишвили не идти на допрос в прокуратуру по поводу ее заявлений о фальсификации выборов.

Мы, оппозиция, не планируем сотрудничать с прокуратурой, потому что не доверяем ей. Уверен, что и президент откажется от допроса, хотя мой совет ей не нужен, — заявил Зураб Джапаридзе, один из лидеров оппозиции, в среду. Поделиться

Президент Грузии выступила против пророссийских властей страны

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что не собирается признавать результаты парламентских выборов, которые она назвала "российскими". Более того, глава государства призвала людей выходить на массовые протесты.

Саломе Зурабишвили обратила внимание на то, что выборы этого года прошли в условиях тотальной фальсификации и стали конфискацией голосов избирателей.

Использовались все методы, которые мы видели в разных странах. Кроме того, использовались сегодняшние технологии обеления фальсификации. Никогда этого не было. Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, гибридной войны, которая велась против нашего народа, против нашей страны, подчеркнула она.