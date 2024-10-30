Президентку Грузии вызвали на допрос из-за заявлений о фальсификации выборов

Президентку Грузии Саломе Зурабишвили вызывают в прокуратуру для дачи показаний по делу о возможных фальсификациях во время выборов в Грузии.
Главные тезисы
- Президент Грузии вызвана на допрос по делу фальсификации выборов, проводится расследование возможного мошенничества на парламентских выборах.
- Президент обвиняет провластную партию в фальсификации выборов, назвав результаты парламентских выборов “российскими”.
- Выборы 2024 года в Грузии, по мнению президента, стали объектом тотальной фальсификации и гибридной войны.
- Партия "Грузинская мечта", получившая поддержку в выборах, возглавит грузинское правительство, вызвав протесты и неодобрение в обществе.
В Грузии расследуют вероятные фальсификации на выборах
Как отмечается, прокуратура Грузии приступила к расследованию возможного мошенничества на парламентских выборах после обращения Центральной избирательной комиссии от 30 октября.
Открыто производство по статье Уголовного кодекса Грузии по подозрению в преступлении.
Прокуратура также сообщила, что проведет все необходимые следственные и процессуальные действия, в частности, допросы других лиц, которые могут владеть информацией о возможных фальсификациях, озвученных президентом, политическими партиями и наблюдательными миссиями.
Грузинские оппозиционные лидеры призвали президента Саломе Зурабишвили не идти на допрос в прокуратуру по поводу ее заявлений о фальсификации выборов.
Президент Грузии выступила против пророссийских властей страны
Лидер Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что не собирается признавать результаты парламентских выборов, которые она назвала "российскими". Более того, глава государства призвала людей выходить на массовые протесты.
Саломе Зурабишвили обратила внимание на то, что выборы этого года прошли в условиях тотальной фальсификации и стали конфискацией голосов избирателей.
Использовались все методы, которые мы видели в разных странах. Кроме того, использовались сегодняшние технологии обеления фальсификации. Никогда этого не было. Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, гибридной войны, которая велась против нашего народа, против нашей страны, подчеркнула она.
Напомним, по данным ЦИК страны, провластная партия "Грузинская мечта", которую еще называют пророссийской, получила на выборах более 54% голосов, опередив оппозиционные партии. Это позволяет ей снова единолично сформировать грузинское правительство.
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