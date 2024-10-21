Причетний до удару по ТЦ у Кременчуці. У РФ ліквідували пілота Ту-22М3

20 жовтня під Брянськом ліквідували російського пілота Ту-22М3. Він причетний до атак на Дніпро та Кременчук.

У РФ ліквідували російського пілота

Як повідомили в ГУР, вранці 20 жовтня у саду села Супонєво під Брянском в Росії знайшли труп воєнного злочинця Дмитра Голєнкова.

Тіло російського пілота виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком.

Фото — t.me/DIUkraine

Фото — t.me/DIUkraine

Голєнков — пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку вкс рф (в/ч 33310), який базується на аеродромі "Шайковка" та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3. Воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї.

Що відомо про ліквідованого пілота

Як повідомили в ГУР, пілот причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по торговому центру "Амстор" у місті Кременчук Полтавської області.

У момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ перебували близько 1 тисячі людей. Внаслідок воєнного злочину тоді загинули 22 людини, десятки отримали поранення.