Причетний до удару по ТЦ у Кременчуці. У РФ ліквідували пілота Ту-22М3
Категорія
Україна
Дата публікації

Причетний до удару по ТЦ у Кременчуці. У РФ ліквідували пілота Ту-22М3

ГУР
Причетний до удару по ТЦ у Кременчуці. У РФ ліквідували пілота Ту-22М3
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20 жовтня під Брянськом ліквідували російського пілота Ту-22М3. Він причетний до атак на Дніпро та Кременчук.

Головні тези:

  • Ліквідовано російського пілота Ту-22М3, причетного до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах.
  • Пілот був залишений з множинними травмами голови, здебільшого заподіяними молотком.
  • Дмитро Голєнков відповідальний за атаку на торговий центр у Кременчуці та житловий будинок у Дніпрі, що призвело до смерті десятків цивільних.
  • У результаті ракетного удару по ТЦ загинуло 22 людини, в тому числі 6 дітей, а також отримали поранення десятки людей.
  • Голєнков обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї та базувався на аеродромі “Шайковка” з бомбардувальниками Ту-22М3.

У РФ ліквідували російського пілота

Як повідомили в ГУР, вранці 20 жовтня у саду села Супонєво під Брянском в Росії знайшли труп воєнного злочинця Дмитра Голєнкова.

Тіло російського пілота виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком.

Фото — t.me/DIUkraine
Фото — t.me/DIUkraine

Голєнков — пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку вкс рф (в/ч 33310), який базується на аеродромі "Шайковка" та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3. Воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї.

Що відомо про ліквідованого пілота

Як повідомили в ГУР, пілот причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по торговому центру "Амстор" у місті Кременчук Полтавської області.

У момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ перебували близько 1 тисячі людей. Внаслідок воєнного злочину тоді загинули 22 людини, десятки отримали поранення.

Також Голєнков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них — 6 дітей.

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