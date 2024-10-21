Причетний до удару по ТЦ у Кременчуці. У РФ ліквідували пілота Ту-22М3

20 жовтня під Брянськом ліквідували російського пілота Ту-22М3. Він причетний до атак на Дніпро та Кременчук.
Головні тези:
- Ліквідовано російського пілота Ту-22М3, причетного до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах.
- Пілот був залишений з множинними травмами голови, здебільшого заподіяними молотком.
- Дмитро Голєнков відповідальний за атаку на торговий центр у Кременчуці та житловий будинок у Дніпрі, що призвело до смерті десятків цивільних.
- У результаті ракетного удару по ТЦ загинуло 22 людини, в тому числі 6 дітей, а також отримали поранення десятки людей.
- Голєнков обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї та базувався на аеродромі “Шайковка” з бомбардувальниками Ту-22М3.
У РФ ліквідували російського пілота
Як повідомили в ГУР, вранці 20 жовтня у саду села Супонєво під Брянском в Росії знайшли труп воєнного злочинця Дмитра Голєнкова.
Тіло російського пілота виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком.
Голєнков — пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку вкс рф (в/ч 33310), який базується на аеродромі "Шайковка" та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3. Воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї.
Що відомо про ліквідованого пілота
Як повідомили в ГУР, пілот причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по торговому центру "Амстор" у місті Кременчук Полтавської області.
У момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ перебували близько 1 тисячі людей. Внаслідок воєнного злочину тоді загинули 22 людини, десятки отримали поранення.
Також Голєнков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них — 6 дітей.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-