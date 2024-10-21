Причастен к удару по ТЦ в Кременчуге. В РФ ликвидировали пилота Ту-22М3

20 октября под Брянском был ликвидирован российский пилот Ту-22М3. Он причастен к атакам на Днепр и Кременчуг.

В РФ ликвидировали российского пилота

Как сообщили в ГУР, утром 20 октября в саду села Супонево под Брянском в России обнаружили труп военного преступника Дмитрия Голенкова.

Тело русского пилота обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком.

Фото — t.me/DIUkraine

Фото — t.me/DIUkraine

Голенков — пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка вкс рф (в/ч 33310), базирующийся на аэродроме "Шайковка" и имеющий на вооружении бомбардировщики Ту-22М3. Военный преступник занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи.

Что известно о ликвидированном пилоте

Как сообщили в ГУР, пилот причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности, по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области.

В момент атаки 27 июня 2022 года в ТЦ находились около 1 тысячи человек. В результате военного преступления тогда погибли 22 человека, десятки получили ранения.