Причастен к удару по ТЦ в Кременчуге. В РФ ликвидировали пилота Ту-22М3
Категория
Украина
Дата публикации

Причастен к удару по ТЦ в Кременчуге. В РФ ликвидировали пилота Ту-22М3

ГУР
Причастен к удару по ТЦ в Кременчуге. В РФ ликвидировали пилота Ту-22М3
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20 октября под Брянском был ликвидирован российский пилот Ту-22М3. Он причастен к атакам на Днепр и Кременчуг.

Главные тезисы

  • Ликвидирован российский пилот Ту-22М3, причастный к ракетным ударам по торговому центру в Кременчуге и жилому дому в Днепре.
  • Подробности трагических событий: в результате атаки погибли десятки людей, включая детей. Ущерб для гражданских объектов был колоссальным.
  • Пилот Дмитрий Голенков являлся начальником штаба российской авиационной эскадрильи и базировался на аэродроме “Шайковка”.
  • Ликвидация военного преступника произошла под Брянском, когда обнаружили труп с множественными травмами головы. Полагают, что смерть наступила от ударов молотка.

В РФ ликвидировали российского пилота

Как сообщили в ГУР, утром 20 октября в саду села Супонево под Брянском в России обнаружили труп военного преступника Дмитрия Голенкова.

Тело русского пилота обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком.

Фото — t.me/DIUkraine
Фото — t.me/DIUkraine

Голенков — пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка вкс рф (в/ч 33310), базирующийся на аэродроме "Шайковка" и имеющий на вооружении бомбардировщики Ту-22М3. Военный преступник занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи.

Что известно о ликвидированном пилоте

Как сообщили в ГУР, пилот причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности, по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области.

В момент атаки 27 июня 2022 года в ТЦ находились около 1 тысячи человек. В результате военного преступления тогда погибли 22 человека, десятки получили ранения.

Также Голенко ответственен за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, когда погибли 46 гражданских украинцев, среди них — 6 детей.

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