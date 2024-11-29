Приголомшливо і безрозсудно. Глава МІ-6 екстрено звернувся до союзників України
Категорія
Політика
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Приголомшливо і безрозсудно. Глава МІ-6 екстрено звернувся до союзників України

Річард Мур
Джерело:  Reuters

Очільник секретної розвідувальної служби Британії, яку також називають МІ-6, Річард Мур заявив, що країна-агресорка РФ наразі  “приголомшливо і безрозсудно” проводить кампанію саботажу в Європі, щоб налякати союзників України.

Головні тези:

  • Росія проводить кампанію саботажу в Європі та залякування союзників України.
  • Річард Мур попередив, що Путін не планує зупинятися.
  • Підтримка України - гарантія збереження стабільності та захисту від російської агресії.

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На переконання Річарда Мура, якщо російський диктатор Володимир Путін все-таки зможе перетворити Україну на васальну державу, він не зупиниться й піде далі.

Наша безпека — британська, французька, європейська і трансатлантична — буде під загрозою.

Річард Мур

Річард Мур

Глава секретної розвідувальної служби Британії

За словами Мура, йому та його команді вдалося розкрити приголомшливу в безрозсудну кампанію російського саботажу в Європі.

Що важливо розуміти, все це відбувається на тлі того, як російський диктатор Путні і його поплічники вдаються до ядерного брязкання шаблею, щоб посіяти страх щодо наслідків допомоги Україні.

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Як зазначив Річард Мур, ціна підтримки України добре відома, однак ціна відмови від неї буде незрівнянно вищою.

Якщо Путін досягне успіху, Китай зважить наслідки, Північна Корея підбадьориться, а Іран стане ще більш небезпечним.

Річард Мур

Річард Мур

Глава секретної розвідувальної служби Британії

Що важливо розуміти, таким чином Річард Мур де-факто підтримав інших представників західних розвідок, які попередили про посилення російських диверсійних дій.

НАТО і західні спецслужби заявили, що Росія стоїть за зростаючою кількістю ворожих дій в євроатлантичному регіоні, починаючи від постійних кібератак і закінчуючи пов'язаними з Москвою підпалами — все це Росія заперечує.

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