Очільник секретної розвідувальної служби Британії, яку також називають МІ-6, Річард Мур заявив, що країна-агресорка РФ наразі “приголомшливо і безрозсудно” проводить кампанію саботажу в Європі, щоб налякати союзників України.
Головні тези:
- Росія проводить кампанію саботажу в Європі та залякування союзників України.
- Річард Мур попередив, що Путін не планує зупинятися.
- Підтримка України - гарантія збереження стабільності та захисту від російської агресії.
Глава МІ-6 пояснив, чого добивається Путін
На переконання Річарда Мура, якщо російський диктатор Володимир Путін все-таки зможе перетворити Україну на васальну державу, він не зупиниться й піде далі.
За словами Мура, йому та його команді вдалося розкрити приголомшливу в безрозсудну кампанію російського саботажу в Європі.
Що важливо розуміти, все це відбувається на тлі того, як російський диктатор Путні і його поплічники вдаються до ядерного брязкання шаблею, щоб посіяти страх щодо наслідків допомоги Україні.
Глава МІ-6 закликав не боятися підтримувати Україну
Як зазначив Річард Мур, ціна підтримки України добре відома, однак ціна відмови від неї буде незрівнянно вищою.
Що важливо розуміти, таким чином Річард Мур де-факто підтримав інших представників західних розвідок, які попередили про посилення російських диверсійних дій.
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