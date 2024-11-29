Приголомшливо і безрозсудно. Глава МІ-6 екстрено звернувся до союзників України

Очільник секретної розвідувальної служби Британії, яку також називають МІ-6, Річард Мур заявив, що країна-агресорка РФ наразі “приголомшливо і безрозсудно” проводить кампанію саботажу в Європі, щоб налякати союзників України.

Глава МІ-6 пояснив, чого добивається Путін

На переконання Річарда Мура, якщо російський диктатор Володимир Путін все-таки зможе перетворити Україну на васальну державу, він не зупиниться й піде далі.

Наша безпека — британська, французька, європейська і трансатлантична — буде під загрозою. Річард Мур Глава секретної розвідувальної служби Британії

За словами Мура, йому та його команді вдалося розкрити приголомшливу в безрозсудну кампанію російського саботажу в Європі.

Що важливо розуміти, все це відбувається на тлі того, як російський диктатор Путні і його поплічники вдаються до ядерного брязкання шаблею, щоб посіяти страх щодо наслідків допомоги Україні.

Глава МІ-6 закликав не боятися підтримувати Україну

Як зазначив Річард Мур, ціна підтримки України добре відома, однак ціна відмови від неї буде незрівнянно вищою.

Якщо Путін досягне успіху, Китай зважить наслідки, Північна Корея підбадьориться, а Іран стане ще більш небезпечним. Річард Мур Глава секретної розвідувальної служби Британії

Що важливо розуміти, таким чином Річард Мур де-факто підтримав інших представників західних розвідок, які попередили про посилення російських диверсійних дій.