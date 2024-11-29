Шокирующе и безрассудно. Глава МИ-6 экстренно обратился к союзникам Украины
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Политика
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Шокирующе и безрассудно. Глава МИ-6 экстренно обратился к союзникам Украины

Ричард Мур
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Источник:  Reuters

Руководитель секретной разведывательной службы Британии, которую также называют МИ-6, Ричард Мур заявил, что страна-агрессорка РФ "шокирующе и безрассудно" проводит кампанию саботажа в Европе, чтобы напугать союзников Украины.

Главные тезисы

  • Россия проводит кампанию саботажа в Европе для запугивания союзников Украины.
  • Ричард Мур предупредил, что Путин не собирается останавливаться.
  • Поддержка Украины – гарантия сохранения стабильности и защиты от российской агрессии.

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По убеждению Ричарда Мура, если российский диктатор Владимир Путин все-таки сможет превратить Украину в вассальное государство, он не остановится и пойдет дальше.

Наша безопасность — британская, французская, европейская и трансатлантическая — будет под угрозой.

Ричард Мур

Ричард Мур

Глава секретной разведывательной службы Британии

По словам Мура, ему и его команде удалось раскрыть шокирующую в безрассудную кампанию российского саботажа в Европе.

Что важно понимать, все это происходит на фоне того, как российский диктатор Путни и его приспешники прибегают к ядерному бряцанию саблей, чтобы посеять страх по поводу последствий помощи Украине.

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Как отметил Ричард Мур, цена поддержки Украины хорошо известна, однако цена отказа от нее будет несравнимо выше.

Если Путин добьется успеха, Китай взвесит последствия, Северная Корея ободрится, а Иран станет еще более опасным.

Ричард Мур

Ричард Мур

Глава секретной разведывательной службы Британии

Что важно понимать, таким образом Ричард Мур де-факто поддержал других представителей западных разведок, предупредивших об усилении российских диверсионных действий.

НАТО и западные спецслужбы заявили, что Россия стоит за растущим количеством вражеских действий в евроатлантическом регионе, начиная от постоянных кибератак и заканчивая связанными с Москвой поджогами — все это Россия отрицает.

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