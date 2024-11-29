Россия решила "воевать" с Зеленским в Симпсонах. Причем здесь Залужный

Российская пропаганда еще раз попыталась усилить свои позиции на информационном фронте и традиционно потерпела неудачу, ведь украинские медиаэксперты сразу разоблачили новый фейк окупантов.

Роспропаганда через Симпсонов “предсказывает” президентство Залужного

Редакция интернет-издания "Детектор медиа" обратила внимание на новый абсурдный фейк российских пропагандистов.

Как оказалось, последние в анонимных телеграмм-каналах активно распространяют информацию о том, что якобы в одной из серий мультсериала "Симпсоны" спрогнозировали, что "посол Украины в Великобритании станет президентом", намекая на Валерия Залужного.

Главным "аргументом" является скриншот из мультфильма. Однако, что важно понимать, это просто очередной фейк.

Фото: фейковое изображение

На самом деле, такую надпись пропагандисты наложили на оригинальные кадры. Речь идет о второй серии шестнадцатого сезона мультсериала, согласно которой Мардж Симпсон, главная героиня, получает приглашение на кулинарный конкурс. Собственно в этот момент она читает газету, в которой на самом деле написано "Исчез отец восьмерых детей", а не фраза, о которой говорят пропагандисты, — сказано в сообщении. Поделиться

Что важно понимать, подменяя реальные факты абсурдными утверждениями, россияне снова пытаются посеять раздор в Украине и насолить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Фото: настоящий скриншот

Буданов указал на еще один фейк России

Начальник ГУР Кирилл Буданов официально подтвердил, что слухи о его возможном увольнении являются "очередным вбросом" России с целью дестабилизации ситуации в нашей стране.

С таким заявлением шеф военной разведки выступил после того, как издание NV сообщило, что в Офисе президента Украины, мол, намерены уволить Кирилла Буданова.

Также утверждалось, что на принятии этого решения настаивает глава ОПУ Андрей Ермак.

На этом фоне журналисты поинтересовались у Кирилла Буданова, какие у него отношения с Офисом президента.

Глава ГУР подчеркнул, что речь идет об "обычном рабочем формате".