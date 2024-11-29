Россия решила "воевать" с Зеленским в Симпсонах. Причем здесь Залужный

Российская пропаганда еще раз попыталась усилить свои позиции на информационном фронте и традиционно потерпела неудачу, ведь украинские медиаэксперты сразу разоблачили новый фейк окупантов.
Главные тезисы
- Российская пропаганда распространяет фейк о Залужном в мультике "Симпсоны".
- Украинские медиа-эксперты быстро разоблачили новую попытку российской пропаганды распространить дезинформацию.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов также разоблачил новый фейк России.
Роспропаганда через Симпсонов “предсказывает” президентство Залужного
Редакция интернет-издания "Детектор медиа" обратила внимание на новый абсурдный фейк российских пропагандистов.
Как оказалось, последние в анонимных телеграмм-каналах активно распространяют информацию о том, что якобы в одной из серий мультсериала "Симпсоны" спрогнозировали, что "посол Украины в Великобритании станет президентом", намекая на Валерия Залужного.
Главным "аргументом" является скриншот из мультфильма. Однако, что важно понимать, это просто очередной фейк.
Что важно понимать, подменяя реальные факты абсурдными утверждениями, россияне снова пытаются посеять раздор в Украине и насолить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Буданов указал на еще один фейк России
Начальник ГУР Кирилл Буданов официально подтвердил, что слухи о его возможном увольнении являются "очередным вбросом" России с целью дестабилизации ситуации в нашей стране.
С таким заявлением шеф военной разведки выступил после того, как издание NV сообщило, что в Офисе президента Украины, мол, намерены уволить Кирилла Буданова.
Также утверждалось, что на принятии этого решения настаивает глава ОПУ Андрей Ермак.
На этом фоне журналисты поинтересовались у Кирилла Буданова, какие у него отношения с Офисом президента.
Глава ГУР подчеркнул, что речь идет об "обычном рабочем формате".
По словам Кирилла Буданова, у него также нормальные рабочие отношения с Владимиром Зеленским.
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