Росія вирішила "воювати" з Зеленським у Сімпсонах. До чого тут Залужний

Російська пропаганда вкотре спробувала посилити свої позиції на інформаційному фронті й традиційно зазнала невдачі, адже українські медіаексперти одразу викрили новий фейк окупантів.

Роспропаганда через Сімпсонів “пророкує” президенство Залужного

Редакція інтернет-видання “Детектор медіа” звернули увагу на новий абсурдний фейк російських пропагандистів.

Як виявилося, останні в анонімних телеграм-каналах активно поширюють інформацію про те, що нібито в одній із серій мультсеріалу “Сімпсони” передбачили, що “посол України у Великобританії стане президентом”, натякаючи на Валерія Залужного.

Головним “аргументом” є скриншот із мультфільму. Однак, що важливо розуміти, це просто черговий фейк.

Фото: фейкове зображення

Насправді такий напис пропагандисти наклали на оригінальні кадри. Йдеться про другу серію шістнадцятого сезону мультсеріалу, згідно з якою Мардж Сімпсон, головна героїня, отримує запрошення на кулінарний конкурс. Власне у цей момент вона читає газету, в якій насправді написано “Зник батько вісьмох дітей”, а не фраза, про яку кажуть пропагандисти, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що важливо розуміти, підміняючи реальні факти абсурдними твердженнями, росіяни вкотре намагаються посіяти розбрати в Україні та насолити українському лідеру Володимиру Зеленському.

Фото: справжній скриншот

Буданов вказав на ще один фейк Росії

Начальник ГУР Кирило Буданов офіційно підтвердив, що чутки про його можливе звільнення є “черговим вкидом” Росії з метою дестабілізації ситуації в нашій країні.

З такою заявою шеф воєнної розвідки виступив після того, як видання NV повідомило, що в Офісі президента України, мовляв, мають намір звільнити Кирила Буданова.

Також стверджувалося, що на ухваленні цього рішення наполягає глава ОПУ Андрій Єрмак.

На цьому тлі журналісти поцікавилися у Кирила Буданова, які у нього відносини з Офісом президента.

Очільник ГУР підкреслив, що йдеться про “звичайний робочий формат”.