Росія вирішила "воювати" з Зеленським у Сімпсонах. До чого тут Залужний

Російська пропаганда вкотре спробувала посилити свої позиції на інформаційному фронті й традиційно зазнала невдачі, адже українські медіаексперти одразу викрили новий фейк окупантів.
Головні тези:
- Російська пропаганда поширює фейк про Залужного у мультику “Сімпсони”.
- Українські медіаексперти швидко викрили нову спробу російської пропаганди поширити дезінформацію.
- Начальник ГУР Кирило Буданов також викрив новий фейк Росії.
Роспропаганда через Сімпсонів “пророкує” президенство Залужного
Редакція інтернет-видання “Детектор медіа” звернули увагу на новий абсурдний фейк російських пропагандистів.
Як виявилося, останні в анонімних телеграм-каналах активно поширюють інформацію про те, що нібито в одній із серій мультсеріалу “Сімпсони” передбачили, що “посол України у Великобританії стане президентом”, натякаючи на Валерія Залужного.
Головним “аргументом” є скриншот із мультфільму. Однак, що важливо розуміти, це просто черговий фейк.
Що важливо розуміти, підміняючи реальні факти абсурдними твердженнями, росіяни вкотре намагаються посіяти розбрати в Україні та насолити українському лідеру Володимиру Зеленському.
Буданов вказав на ще один фейк Росії
Начальник ГУР Кирило Буданов офіційно підтвердив, що чутки про його можливе звільнення є “черговим вкидом” Росії з метою дестабілізації ситуації в нашій країні.
З такою заявою шеф воєнної розвідки виступив після того, як видання NV повідомило, що в Офісі президента України, мовляв, мають намір звільнити Кирила Буданова.
Також стверджувалося, що на ухваленні цього рішення наполягає глава ОПУ Андрій Єрмак.
На цьому тлі журналісти поцікавилися у Кирила Буданова, які у нього відносини з Офісом президента.
Очільник ГУР підкреслив, що йдеться про “звичайний робочий формат”.
За словами Кирила Буданова, також у нього нормальні робочі стосунки з Володимиром Зеленським.
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