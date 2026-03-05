Прикордонники уразили російський ТОС-1А "Сонцепьок" під Гуляйполем — відео

Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» на Гуляйпільському напрямку уразили важку вогнеметну систему ТОС-1А «Сонцепьок», з якої російські загарбники здійснювали обстріл позицій Сил оборони.
Головні тези:
- Прикордонники підрозділу «Фенікс» успішно уразили важку вогнеметну систему ТОС-1А «Сонцепьок» під Гуляйполем.
- Бійці знищили кілька одиниць броньованої техніки та самохідну артилерійську установку росіян, використовуючи ефективні та координовані дії.
Кінець “Сонцепьока”: як прикордонники уразили ТОС під Гуляйполем
Про це повідомила Держприкордонслужба та оприлюднила відео бойової роботи.
Також пілоти «Феніксу» уразили кілька одиниць броньованої техніки та самохідну артилерійську установку росіян.
