Прикордонники уразили російський ТОС-1А "Сонцепьок" під Гуляйполем — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Прикордонники уразили російський ТОС-1А "Сонцепьок" під Гуляйполем — відео

ДПСУ
Сонцепьок

Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» на Гуляйпільському напрямку уразили важку вогнеметну систему ТОС-1А «Сонцепьок», з якої російські загарбники здійснювали обстріл позицій Сил оборони.

Головні тези:

  • Прикордонники підрозділу «Фенікс» успішно уразили важку вогнеметну систему ТОС-1А «Сонцепьок» під Гуляйполем.
  • Бійці знищили кілька одиниць броньованої техніки та самохідну артилерійську установку росіян, використовуючи ефективні та координовані дії.

Кінець “Сонцепьока”: як прикордонники уразили ТОС під Гуляйполем

Про це повідомила Держприкордонслужба та оприлюднила відео бойової роботи.

Також пілоти «Феніксу» уразили кілька одиниць броньованої техніки та самохідну артилерійську установку росіян.

Логістика — це запорука утримання позицій, тому знищення логістичних шляхів на цьому напрямку й стало пріоритетом — палають ворожі легкові та вантажні автомобілі. В одній зі знищених вантажівок у момент удару вдалося знищити одразу дев'ятьох загарбників.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Шебекіно вибухнули снаряди від "Сонцепьока". Ліквідовані військові РФ
сонцепьок
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Оператори дронів ЗСУ знищили вогнеметну систему РФ «Сонцепьок» — відео
ОСУВ "Дніпро"
Сонцепьок
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни вперше знищили вогнеметну систему "Сонцепьок" на території РФ — відео
Сонцепьок

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?