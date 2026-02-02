Українські воїни вперше знищили вогнеметну систему "Сонцепьок" на території РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни вперше знищили вогнеметну систему "Сонцепьок" на території РФ — відео

Сонцепьок
Read in English
Джерело:  online.ua

Бійці батальйону безпілотних систем «Булава» 72-ї окремої механізованої бригади вперше знищили важку вогнеметну систему російських загарбників ТОС-1А «Сонцепьок» безпосередньо на території країни-агресорки – у Бєлгородській області.

Головні тези:

  • Українські бійці вперше знищили важку вогнеметну систему “Сонцепьок” російських загарбників в Бєлгородській області.
  • Боєкомплект був спалений українськими оборонцями за допомогою FPV-дронів у результаті чотирьох точних влучань.

ЗСУ спалили дронами “Сонцепьок” у РФ

Про це батальйон повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши відео з бойовою операцією.

Українські оборонці здійснили чотири точні влучання, залучивши FPV-дрони. У результаті боєкомплект здетонував — установка повністю знищена.

Військові зазначають: ТОС-1А є одним із найжорстокіших зразків озброєння. Ця система створена для знищення укріплень і живої сили термобаричними боєприпасами. Її вартість перевищує 10 млн дол.

Тепер ця «машина» — купа брухту, знищена українськими операторами FPV. Це не просто втрачена техніка. Це символ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нацгвардійці знищили російський ТОС-1 "Сонцепьок" — відео
МВС України
Нацгвардія
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Шебекіно вибухнули снаряди від "Сонцепьока". Ліквідовані військові РФ
сонцепьок
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Оператори дронів ЗСУ знищили вогнеметну систему РФ «Сонцепьок» — відео
ОСУВ "Дніпро"
Сонцепьок

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?