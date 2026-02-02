Українські воїни вперше знищили вогнеметну систему "Сонцепьок" на території РФ — відео

Бійці батальйону безпілотних систем «Булава» 72-ї окремої механізованої бригади вперше знищили важку вогнеметну систему російських загарбників ТОС-1А «Сонцепьок» безпосередньо на території країни-агресорки – у Бєлгородській області.
Головні тези:
- Українські бійці вперше знищили важку вогнеметну систему “Сонцепьок” російських загарбників в Бєлгородській області.
- Боєкомплект був спалений українськими оборонцями за допомогою FPV-дронів у результаті чотирьох точних влучань.
ЗСУ спалили дронами “Сонцепьок” у РФ
Про це батальйон повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши відео з бойовою операцією.
Українські оборонці здійснили чотири точні влучання, залучивши FPV-дрони. У результаті боєкомплект здетонував — установка повністю знищена.
Військові зазначають: ТОС-1А є одним із найжорстокіших зразків озброєння. Ця система створена для знищення укріплень і живої сили термобаричними боєприпасами. Її вартість перевищує 10 млн дол.
