Украинские воины впервые уничтожили огнеметную систему "Солнцепек" на территории РФ — видео

Бойцы батальона беспилотных систем «Булава» 72-й отдельной механизированной бригады впервые уничтожили тяжелую огнеметную систему российских захватчиков ТОС-1А «Сонцепек» непосредственно на территории страны-агрессорки – в Белгородской области.

ВСУ сожгли дронами "Солнцепек" в РФ

Об этом батальон сообщил в Фейсбуке, обнародовав видео с боевой операцией.

Украинские защитники совершили четыре точных попадания, привлекая FPV-дроны. В результате боекомплект сдетонировал — установка полностью уничтожена.

Военные отмечают: ТОС-1А является одним из жесточайших образцов вооружения. Эта система предназначена для уничтожения укреплений и живой силы термобарическими боеприпасами. Ее стоимость превышает 10 млн. дол.