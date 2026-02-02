Украинские воины впервые уничтожили огнеметную систему "Солнцепек" на территории РФ — видео
Украинские воины впервые уничтожили огнеметную систему "Солнцепек" на территории РФ — видео
Источник:  online.ua

Бойцы батальона беспилотных систем «Булава» 72-й отдельной механизированной бригады впервые уничтожили тяжелую огнеметную систему российских захватчиков ТОС-1А «Сонцепек» непосредственно на территории страны-агрессорки – в Белгородской области.

Главные тезисы

  • Украинские бойцы беспилотных систем “Булава” уничтожили огнеметную систему “Солнцепек” российских захватчиков в Белгородской области.
  • С помощью FPV-дронов было совершено четыре точных попадания, приведших к уничтожению тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.

ВСУ сожгли дронами "Солнцепек" в РФ

Об этом батальон сообщил в Фейсбуке, обнародовав видео с боевой операцией.

Украинские защитники совершили четыре точных попадания, привлекая FPV-дроны. В результате боекомплект сдетонировал — установка полностью уничтожена.

Военные отмечают: ТОС-1А является одним из жесточайших образцов вооружения. Эта система предназначена для уничтожения укреплений и живой силы термобарическими боеприпасами. Ее стоимость превышает 10 млн. дол.

Теперь эта «машина» — куча металлолома, уничтоженная украинскими операторами FPV. Это не просто потерянная техника. Это символ.

