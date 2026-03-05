Пограничники поразили российский ТОС-1А "Солнцепек" под Гуляйполем — видео

Логистика — это залог удержания позиций, поэтому уничтожение логистических путей на этом направлении и стало приоритетом — пылают вражеские легковые и грузовые автомобили. В одном из уничтоженных грузовиков в момент удара удалось уничтожить сразу девять захватчиков.