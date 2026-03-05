Пограничники поразили российский ТОС-1А "Солнцепек" под Гуляйполем — видео

Пилоты пограничного подразделения "Феникс" на Гуляйпольском направлении поразили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Сонцепек", из которой российские захватчики совершали обстрел позиций Сил обороны.
Главные тезисы
- Пограничники подразделения "Феникс" успешно поразили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" под Гуляйполем.
- Бойцы уничтожили несколько единиц бронированной техники и самоходную артиллерийскую установку россиян с помощью эффективных и координированных действий.
Конец "Сонцепека": как пограничники поразили ТОС под Гуляйполем
Об этом сообщила Госпогранслужба и обнародовала видео боевой работы.
Также пилоты "Феникса" поразили несколько единиц бронированной техники и самоходную артиллерийскую установку россиян.
