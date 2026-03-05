Пограничники поразили российский ТОС-1А "Солнцепек" под Гуляйполем — видео
Пограничники поразили российский ТОС-1А "Солнцепек" под Гуляйполем — видео

Пограничники поразили российский ТОС-1А "Солнцепек" под Гуляйполем — видео
Пилоты пограничного подразделения "Феникс" на Гуляйпольском направлении поразили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Сонцепек", из которой российские захватчики совершали обстрел позиций Сил обороны.

  • Пограничники подразделения "Феникс" успешно поразили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" под Гуляйполем.
  • Бойцы уничтожили несколько единиц бронированной техники и самоходную артиллерийскую установку россиян с помощью эффективных и координированных действий.

Конец "Сонцепека": как пограничники поразили ТОС под Гуляйполем

Об этом сообщила Госпогранслужба и обнародовала видео боевой работы.

Также пилоты "Феникса" поразили несколько единиц бронированной техники и самоходную артиллерийскую установку россиян.

Логистика — это залог удержания позиций, поэтому уничтожение логистических путей на этом направлении и стало приоритетом — пылают вражеские легковые и грузовые автомобили. В одном из уничтоженных грузовиков в момент удара удалось уничтожить сразу девять захватчиков.

