Прикордонники знищили рідкісну РЛС зв'язку окупантів на Луганщині — відео

Бійці підрозділу "Фенікс" на Луганщині знищили рухому радіорелейну станцію зв'язку Р-416Г-МС - техніку, яка забезпечувала цифровий зв'язок між передовою та командними пунктами росіян.
Головні тези:
- Прикордонники знищили рухому радіорелейну станцію зв'язку Р-416Г-МС, яка забезпечувала зв'язок між російськими підрозділами на Луганщині.
- Р-416Г-МС є важливим засобом цифрового зв'язку на великі відстані та коштує близько 600 тис дол.
Прикордонники знищили російську РЛС Р-416Г-МС
Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
Орієнтовна вартість такої техніки — 600 тис дол.
За даними з відкритих джерел, це рухома станція зв'язку на базі вантажівки КамАЗ. Забезпечує цифровий зв'язок між підрозділами на відстані до 40 км.
На даху машини — висувна щогла з трьома параболічними антенами. Саме вона і передає сигнал між командними пунктами та передовою. Перші зразки виготовили ще у 2005 році, але масове виробництво запустили пізніше. На озброєння армія РФ взяла станцію у 2018-му.
Технічні можливості:
Дальність зв'язку — до 40 км
Висота підйому антени — до 30 метрів.
До цього підтверджено лише один випадок ураження такої станції — у червні 2024 року. Тобто прикордонники знищили другий відомий екземпляр цієї техніки за весь час повномасштабної війни.
