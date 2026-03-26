Прикордонники знищили рідкісну РЛС зв'язку окупантів на Луганщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ДПСУ
РЛС
Read in English

Бійці підрозділу "Фенікс" на Луганщині знищили рухому радіорелейну станцію зв'язку Р-416Г-МС - техніку, яка забезпечувала цифровий зв'язок між передовою та командними пунктами росіян.

Головні тези:

  • Прикордонники знищили рухому радіорелейну станцію зв'язку Р-416Г-МС, яка забезпечувала зв'язок між російськими підрозділами на Луганщині.
  • Р-416Г-МС є важливим засобом цифрового зв'язку на великі відстані та коштує близько 600 тис дол.

Прикордонники знищили російську РЛС Р-416Г-МС

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Р-416Г-МС — рухома радіорелейна станція, яка забезпечує цифровий зв'язок на великі відстані. Вперше її зафіксували у 2018 році.

Орієнтовна вартість такої техніки — 600 тис дол.

За даними з відкритих джерел, це рухома станція зв'язку на базі вантажівки КамАЗ. Забезпечує цифровий зв'язок між підрозділами на відстані до 40 км.

На даху машини — висувна щогла з трьома параболічними антенами. Саме вона і передає сигнал між командними пунктами та передовою. Перші зразки виготовили ще у 2005 році, але масове виробництво запустили пізніше. На озброєння армія РФ взяла станцію у 2018-му.

Технічні можливості:

  • Дальність зв'язку — до 40 км

  • Висота підйому антени — до 30 метрів.

До цього підтверджено лише один випадок ураження такої станції — у червні 2024 року. Тобто прикордонники знищили другий відомий екземпляр цієї техніки за весь час повномасштабної війни.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Прикордонники знищили пункт управління БпЛА окупантів РФ на Харківщині — відео
ДПСУ
прикордонники
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Прикордонники знищили пункт управління дронами армії РФ на Харківському напрямку — відео
прикордонник
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Прикордонники уразили російський ТОС-1А "Сонцепьок" під Гуляйполем — відео
ДПСУ
Сонцепьок

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?