Прикордонники знищили рідкісну РЛС зв'язку окупантів на Луганщині — відео

Бійці підрозділу "Фенікс" на Луганщині знищили рухому радіорелейну станцію зв'язку Р-416Г-МС - техніку, яка забезпечувала цифровий зв'язок між передовою та командними пунктами росіян.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Р-416Г-МС — рухома радіорелейна станція, яка забезпечує цифровий зв'язок на великі відстані. Вперше її зафіксували у 2018 році.

Орієнтовна вартість такої техніки — 600 тис дол.

За даними з відкритих джерел, це рухома станція зв'язку на базі вантажівки КамАЗ. Забезпечує цифровий зв'язок між підрозділами на відстані до 40 км.

На даху машини — висувна щогла з трьома параболічними антенами. Саме вона і передає сигнал між командними пунктами та передовою. Перші зразки виготовили ще у 2005 році, але масове виробництво запустили пізніше. На озброєння армія РФ взяла станцію у 2018-му.

Технічні можливості:

Дальність зв'язку — до 40 км

Висота підйому антени — до 30 метрів.

До цього підтверджено лише один випадок ураження такої станції — у червні 2024 року. Тобто прикордонники знищили другий відомий екземпляр цієї техніки за весь час повномасштабної війни.