Пограничники уничтожили редкую РЛС связи оккупантов на Луганщине — видео

Бойцы подразделения "Феникс" в Луганской области уничтожили подвижную радиорелейную станцию связи Р-416Г-МС - технику, которая обеспечивала цифровую связь между передовой и командными пунктами россиян.

Главные тезисы

  • Пограничники уничтожили редкую и стоимостью до 600 тыс. долларов РЛС связи, обеспечивавшую цифровую связь между российскими подразделениями в Луганской области.
  • Р-416Г-МС — важное средство цифровой связи на большие расстояния, массовое производство которого запущено позднее, вооружена армия РФ с 2018 года.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Р-416Г-МС — подвижная радиорелейная станция, которая обеспечивает цифровую связь на большие расстояния. Впервые она была зафиксирована в 2018 году.

Ориентировочная стоимость такой техники — 600 тыс дол.

По данным из открытых источников, это подвижная станция связи на базе грузовика КамАЗ. Обеспечивает цифровую связь между подразделениями на расстоянии до 40 км.

На крыше машины — выдвижная мачта с тремя параболическими антеннами. Именно он и передает сигнал между командными пунктами и передовой. Первые образцы были изготовлены еще в 2005 году, но массовое производство запустили позже. На вооружение армия РФ взяла станцию в 2018 году.

Технические возможности:

  • Дальность связи — до 40 км

  • Высота подъема антенны — до 30 метров.

До этого подтвержден только один случай поражения такой станции в июне 2024 года. То есть пограничники уничтожили второй известный экземпляр этой техники за все время полномасштабной войны.

