Примусити Росію до миру. Зеленський підбив підсумки зустрічей з лідерами Європи
Категорія
Україна
Дата публікації

Примусити Росію до миру. Зеленський підбив підсумки зустрічей з лідерами Європи

Володимир Зеленський
Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський презентував лідерам провідних європейських країн План перемоги та наголосив, що діяти спільними зусиллями треба вже зараз, протягом найближчих місяців.

Головні тези:

  • Зеленський презентував План перемоги для об'єднання Європи у примусі Росії до миру.
  • Діяти треба вже зараз, найближчими місяцями, щоб забезпечити гармонійне завершення війни та мир у регіоні.
  • Зустрічі Зеленського з лідерами Європи та Папою Римським підтверджують пошуки шляхів до миру та співпраці.

Зеленський закликав країни-партнерки об’єднати зусилля для примусу Росії до миру

Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні.

І тут, у Німеччині, і вчора за один день одразу в трьох країнах — Британія, Франція, Італія — я представив лідерам Європи наш План перемоги. Прем’єр-міністру Стармеру, Президенту Макрону, главі уряду Італії Джорджії Мелоні. І сьогодні — у розмові з Олафом. Усі деталі нашої стратегії наближення миру — геополітичні, військові, економічні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Водночас він наголосив, що для того, аби примусити Росію до миру, потрібно діяти вже зараз, найближчими місяцями.

Ми повинні діяти разом — кожен, хто має необхідну силу, необхідний вплив, щоб гарантувати надійний мир, щоб примусити Росію до миру. Але діяти треба зараз, цими місяцями. Посилити наших хлопців на фронті. Посилити наші спільні позиції. Тепер на рівні команд ми будемо працювати з партнерами у Європі, щоб максимально наповнити кожен запланований крок, і цей наш План має привести до дієвого другого Саміту миру, щоб війна завершилась. І щоб це було справедливе, чесне завершення війни.

Зеленський також подякував усім партнерам на Балканах та в регіоні Південно-Східної Європи за підтримку Формули миру й формату Саміту миру.

Я впевнений, що План перемоги — якщо партнери справді рішучо будуть з нами — стане надійним мостом між ситуацією зараз і миром, якого ми всі так прагнемо, — підсумував Президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у рамках короткого візиту до Берліна 11 жовтня зустрівся з президентом і канцлером ФРН. Крім того, в ході візиту до Ватикану зустрівся з Папою Римським Франциском.

Що відомо про зустріч Зеленського з Папою Римським

11 жовтня український лідер Володимир Зеленський провів зустріч із Папою Римським Франциском. Їхня бесіда відбулася в Апостольському палаці Ватикану.

Президент України висловив вдячність Його Святості за молитви заради миру для України, духовну близькість з українцями, гуманітарну допомогу та участь Ватикану в першому Саміті миру.

Володимир Зеленський розповів про роботу над реалізацією Формули миру, зокрема про конференцію щодо повернення полонених і депортованих українців, яка відбудеться 30–31 жовтня в Канаді на рівні міністрів. Він запросив представника Ватикану взяти участь у цьому заході.

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