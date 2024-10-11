Принудить Россию заключить мир. Зеленский подвел итоги встреч с лидерами Европы
Категория
Украина
Дата публикации

Принудить Россию заключить мир. Зеленский подвел итоги встреч с лидерами Европы

Владимир Зеленский
Зеленский
Read in English
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал лидерам ведущих европейских стран План победы и подчеркнул, что действовать совместными усилиями нужно уже сейчас, в ближайшие месяцы.

Главные тезисы

  • Представленный Зеленским План победы направлен на объединение усилий Европы для принуждения России к миру.
  • Встречи президента Украины с лидерами Европы и Папой Римским подтверждают стремление к нахождению путей к миру и сотрудничеству.
  • Зеленский акцентирует внимание на необходимости действовать уже сейчас, чтобы завершить войну гармонично и обеспечить мир в регионе.

Зеленский призвал страны-партнеры объединить усилия для принуждения России к миру

Об этом президент сообщил в вечернем видеообращении.

И здесь, в Германии, и вчера за один день сразу в трех странах — Британия, Франция, Италия — я представил лидерам Европы наш План победы. Премьер-министру Стармеру, Президенту Макрону, главе правительства Италии Джорджии Мэлони. И сегодня — в разговоре с Олафом. Все детали нашей стратегии приближения мира — геополитические, военные, экономические.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

В то же время он подчеркнул, что для того, чтобы принудить Россию к миру, нужно действовать уже сейчас, в ближайшие месяцы.

Мы должны действовать вместе — каждый, кто имеет необходимую силу, необходимо влияние, чтобы гарантировать надежный мир, чтобы принудить Россию к миру. Но действовать нужно сейчас, в эти месяцы. Усилить наших ребят на фронте. Усилить наши общие позиции. Теперь на уровне команд мы будем работать с партнерами в Европе, чтобы максимально наполнить каждый запланированный шаг, и этот наш План должен привести к действенному второму Саммиту мира, чтобы война завершилась. И чтобы это было справедливым, честным завершением войны.

Зеленский также поблагодарил всех партнеров на Балканах и в Юго-Восточной Европе за поддержку Формулы мира и формата Саммита мира.

Я уверен, что План победы — если партнеры действительно решительно будут с нами — станет надежным мостом между ситуацией сейчас и миром, к которому мы все так стремимся, — подытожил Президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в рамках короткого визита в Берлин 11 октября встретился с президентом и канцлером ФРГ. Кроме того, в ходе визита в Ватикан встретился с Папой Римским Франциском.

Что известно о встрече Зеленского с Папой Римским

11 октября украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с Папой Римским Франциском. Их беседа прошла в Апостольском дворце Ватикана.

Президент Украины выразил благодарность Его Святейшеству за молитвы ради мира для Украины, духовную близость с украинцами, гуманитарную помощь и участие Ватикана в первом Саммите мира.

Владимир Зеленский рассказал о работе над реализацией Формулы мира, в частности, о конференции по возвращению пленных и депортированных украинцев, которая состоится 30-31 октября в Канаде на уровне министров. Он пригласил представителя Ватикана принять участие в этом мероприятии.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
План победы Украины. Может ли Зеленский изменить подход
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский встретился в Париже с Макроном. Что обсуждали
Владимир Зеленский
Зеленский и Макрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский встретился с Папой Римским — подробности и фото
Офис Президента Украины
Зеленский и Папа Римский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?