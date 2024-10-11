Принудить Россию заключить мир. Зеленский подвел итоги встреч с лидерами Европы

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал лидерам ведущих европейских стран План победы и подчеркнул, что действовать совместными усилиями нужно уже сейчас, в ближайшие месяцы.
Главные тезисы
- Представленный Зеленским План победы направлен на объединение усилий Европы для принуждения России к миру.
- Встречи президента Украины с лидерами Европы и Папой Римским подтверждают стремление к нахождению путей к миру и сотрудничеству.
- Зеленский акцентирует внимание на необходимости действовать уже сейчас, чтобы завершить войну гармонично и обеспечить мир в регионе.
Зеленский призвал страны-партнеры объединить усилия для принуждения России к миру
Об этом президент сообщил в вечернем видеообращении.
В то же время он подчеркнул, что для того, чтобы принудить Россию к миру, нужно действовать уже сейчас, в ближайшие месяцы.
Мы должны действовать вместе — каждый, кто имеет необходимую силу, необходимо влияние, чтобы гарантировать надежный мир, чтобы принудить Россию к миру. Но действовать нужно сейчас, в эти месяцы. Усилить наших ребят на фронте. Усилить наши общие позиции. Теперь на уровне команд мы будем работать с партнерами в Европе, чтобы максимально наполнить каждый запланированный шаг, и этот наш План должен привести к действенному второму Саммиту мира, чтобы война завершилась. И чтобы это было справедливым, честным завершением войны.
Зеленский также поблагодарил всех партнеров на Балканах и в Юго-Восточной Европе за поддержку Формулы мира и формата Саммита мира.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в рамках короткого визита в Берлин 11 октября встретился с президентом и канцлером ФРГ. Кроме того, в ходе визита в Ватикан встретился с Папой Римским Франциском.
Что известно о встрече Зеленского с Папой Римским
11 октября украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с Папой Римским Франциском. Их беседа прошла в Апостольском дворце Ватикана.
Президент Украины выразил благодарность Его Святейшеству за молитвы ради мира для Украины, духовную близость с украинцами, гуманитарную помощь и участие Ватикана в первом Саммите мира.
Владимир Зеленский рассказал о работе над реализацией Формулы мира, в частности, о конференции по возвращению пленных и депортированных украинцев, которая состоится 30-31 октября в Канаде на уровне министров. Он пригласил представителя Ватикана принять участие в этом мероприятии.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-