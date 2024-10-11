Принудить Россию заключить мир. Зеленский подвел итоги встреч с лидерами Европы

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал лидерам ведущих европейских стран План победы и подчеркнул, что действовать совместными усилиями нужно уже сейчас, в ближайшие месяцы.

Зеленский призвал страны-партнеры объединить усилия для принуждения России к миру

Об этом президент сообщил в вечернем видеообращении.

И здесь, в Германии, и вчера за один день сразу в трех странах — Британия, Франция, Италия — я представил лидерам Европы наш План победы. Премьер-министру Стармеру, Президенту Макрону, главе правительства Италии Джорджии Мэлони. И сегодня — в разговоре с Олафом. Все детали нашей стратегии приближения мира — геополитические, военные, экономические. Владимир Зеленский Президент Украины

В то же время он подчеркнул, что для того, чтобы принудить Россию к миру, нужно действовать уже сейчас, в ближайшие месяцы.

Мы должны действовать вместе — каждый, кто имеет необходимую силу, необходимо влияние, чтобы гарантировать надежный мир, чтобы принудить Россию к миру. Но действовать нужно сейчас, в эти месяцы. Усилить наших ребят на фронте. Усилить наши общие позиции. Теперь на уровне команд мы будем работать с партнерами в Европе, чтобы максимально наполнить каждый запланированный шаг, и этот наш План должен привести к действенному второму Саммиту мира, чтобы война завершилась. И чтобы это было справедливым, честным завершением войны.

Зеленский также поблагодарил всех партнеров на Балканах и в Юго-Восточной Европе за поддержку Формулы мира и формата Саммита мира.

Я уверен, что План победы — если партнеры действительно решительно будут с нами — станет надежным мостом между ситуацией сейчас и миром, к которому мы все так стремимся, — подытожил Президент. Поделиться

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в рамках короткого визита в Берлин 11 октября встретился с президентом и канцлером ФРГ. Кроме того, в ходе визита в Ватикан встретился с Папой Римским Франциском.

Что известно о встрече Зеленского с Папой Римским

11 октября украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с Папой Римским Франциском. Их беседа прошла в Апостольском дворце Ватикана.

Президент Украины выразил благодарность Его Святейшеству за молитвы ради мира для Украины, духовную близость с украинцами, гуманитарную помощь и участие Ватикана в первом Саммите мира.