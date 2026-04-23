Принц Гаррі неочікувано прибув до Києва — відео
Джерело:  The Sun

Принц Гаррі прибув несподіваним візитом до Києва та висловив повагу Україні за те, що вона «хоробро й успішно» захищає Європу від Росії.

Головні тези:

  • Принц Гаррі відзначив мужність та успішну оборону України від Росії.
  • Герцог Сассекський планує взяти участь у Київському безпековому форумі.

Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом

Приємно повернутися в Україну — країну, яка мужньо та успішно захищає східний фланг Європи. Важливо, щоб ми не втрачали з поля зору важливість цього, — сказав Гаррі в коментарі виданню The Sun.

Очікується, що принц Гаррі візьме участь у Київському безпековому форумі. Герцог Сассекський висловив сподівання, що зможе нагадати людям у світі, з чим стикається Україна.

Це третій візит Гаррі до України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Також принц планує відвідати саперів благодійної організації HALO Trust, яку підтримувала його покійна мати, принцеса Діана.

Крім того, Гаррі, який провів 10 років у британській армії, зустрінеться з українськими учасниками свого фонду Invictus Games Foundation, що допомагає пораненим ветеранам одужувати за допомогою спорту.

Я тут, щоб побувати на місці подій, відновити зв’язки та вислухати людей, нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна, і підтримати людей та партнерів, які щодня виконують надзвичайну роботу в неймовірно складних умовах. Я з нетерпінням чекаю на зустріч із друзями та спільнотою Invictus, а також на те, щоб стояти пліч-о-пліч із тими, хто допомагає Україні виграти цю боротьбу.

Його поїздка до України відбувається після чотириденного візиту до Австралії минулого тижня разом із дружиною Меган.

Востаннє принц Гаррі відвідував Київ у вересні 2025 року — тоді він, зокрема, побував на місці однієї з російських атак.

