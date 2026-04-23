Принц Гаррі неочікувано прибув до Києва — відео

Принц Гаррі прибув несподіваним візитом до Києва та висловив повагу Україні за те, що вона «хоробро й успішно» захищає Європу від Росії.

Приємно повернутися в Україну — країну, яка мужньо та успішно захищає східний фланг Європи. Важливо, щоб ми не втрачали з поля зору важливість цього, — сказав Гаррі в коментарі виданню The Sun.

Очікується, що принц Гаррі візьме участь у Київському безпековому форумі. Герцог Сассекський висловив сподівання, що зможе нагадати людям у світі, з чим стикається Україна.

Це третій візит Гаррі до України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Також принц планує відвідати саперів благодійної організації HALO Trust, яку підтримувала його покійна мати, принцеса Діана.

Крім того, Гаррі, який провів 10 років у британській армії, зустрінеться з українськими учасниками свого фонду Invictus Games Foundation, що допомагає пораненим ветеранам одужувати за допомогою спорту.

BREAKING: Prince Harry has arrived in Ukraine for an unannounced visit to Kyiv. — Chris Ship (@chrisshipitv) April 23, 2026

Я тут, щоб побувати на місці подій, відновити зв’язки та вислухати людей, нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна, і підтримати людей та партнерів, які щодня виконують надзвичайну роботу в неймовірно складних умовах. Я з нетерпінням чекаю на зустріч із друзями та спільнотою Invictus, а також на те, щоб стояти пліч-о-пліч із тими, хто допомагає Україні виграти цю боротьбу. Гаррі Герцог Сассекський

Його поїздка до України відбувається після чотириденного візиту до Австралії минулого тижня разом із дружиною Меган.