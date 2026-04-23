Принц Гаррі неочікувано прибув до Києва — відео

Принц Гаррі прибув несподіваним візитом до Києва та висловив повагу Україні за те, що вона «хоробро й успішно» захищає Європу від Росії.
Головні тези:
- Принц Гаррі відзначив мужність та успішну оборону України від Росії.
- Герцог Сассекський планує взяти участь у Київському безпековому форумі.
Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом
Приємно повернутися в Україну — країну, яка мужньо та успішно захищає східний фланг Європи. Важливо, щоб ми не втрачали з поля зору важливість цього, — сказав Гаррі в коментарі виданню The Sun.
Очікується, що принц Гаррі візьме участь у Київському безпековому форумі. Герцог Сассекський висловив сподівання, що зможе нагадати людям у світі, з чим стикається Україна.
Також принц планує відвідати саперів благодійної організації HALO Trust, яку підтримувала його покійна мати, принцеса Діана.
Крім того, Гаррі, який провів 10 років у британській армії, зустрінеться з українськими учасниками свого фонду Invictus Games Foundation, що допомагає пораненим ветеранам одужувати за допомогою спорту.
BREAKING: Prince Harry has arrived in Ukraine for an unannounced visit to Kyiv. pic.twitter.com/evFmkuPQS6— Chris Ship (@chrisshipitv) April 23, 2026
Його поїздка до України відбувається після чотириденного візиту до Австралії минулого тижня разом із дружиною Меган.
Востаннє принц Гаррі відвідував Київ у вересні 2025 року — тоді він, зокрема, побував на місці однієї з російських атак.
