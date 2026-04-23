Принц Гарри неожиданно прибыл в Киев — видео

Принц Гарри прибыл неожиданным визитом в Киев и выразил уважение Украине за то, что она «храбро и успешно» защищает Европу от России.
Главные тезисы
- Принц Гарри неожиданно прибыл в Киев и выразил уважение Украине за успешную защиту от России.
- Планы принца Гарри включают участие в Киевском форуме безопасности и встречу с участниками Invictus Games Foundation.
Приятно вернуться в Украину — страну, которая мужественно и успешно защищает восточный фланг Европы. Важно, чтобы мы не теряли из виду важность этого, — сказал Гарри в комментарии The Sun.
Ожидается, что принц Гарри примет участие в Киевском форуме безопасности. Герцог Сассекский выразил надежду на то, что сможет напомнить людям в мире, с чем сталкивается Украина.
Также принц планирует навестить саперов благотворительной организации HALO Trust, которую поддерживала его покойная мать, принцесса Диана.
Кроме того, Гарри, проведший 10 лет в британской армии, встретится с украинскими участниками своего фонда Invictus Games Foundation, помогающим раненым ветеранам выздоравливать с помощью спорта.
BREAKING: Prince Harry has arrived in Ukraine for an unannounced visit to Kyiv. pic.twitter.com/evFmkuPQS6— Chris Ship (@chrisshipitv) April 23, 2026
Его поездка в Украину проходит после четырехдневного визита в Австралию на прошлой неделе вместе с супругой Меган.
Последний раз принц Гарри посещал Киев в сентябре 2025 года — тогда он, в частности, побывал на месте одной из российских атак.
