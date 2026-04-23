Принц Гарри неожиданно прибыл в Киев — видео

Принц Гарри прибыл неожиданным визитом в Киев и выразил уважение Украине за то, что она «храбро и успешно» защищает Европу от России.

Принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом

Приятно вернуться в Украину — страну, которая мужественно и успешно защищает восточный фланг Европы. Важно, чтобы мы не теряли из виду важность этого, — сказал Гарри в комментарии The Sun.

Ожидается, что принц Гарри примет участие в Киевском форуме безопасности. Герцог Сассекский выразил надежду на то, что сможет напомнить людям в мире, с чем сталкивается Украина.

Это третий визит Гарри в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Поделиться

Также принц планирует навестить саперов благотворительной организации HALO Trust, которую поддерживала его покойная мать, принцесса Диана.

Кроме того, Гарри, проведший 10 лет в британской армии, встретится с украинскими участниками своего фонда Invictus Games Foundation, помогающим раненым ветеранам выздоравливать с помощью спорта.

Я здесь, чтобы побывать на месте событий, восстановить связи и выслушать людей, напомнить людям дома и во всем мире, с чем сталкивается Украина, и поддержать людей и партнеров, ежедневно выполняющих чрезвычайную работу в невероятно сложных условиях. Я с нетерпением жду встречи с друзьями и сообществом Invictus, а также того, чтобы стоять бок о бок с теми, кто помогает Украине выиграть эту борьбу. Гарри Герцог Сассекский

Его поездка в Украину проходит после четырехдневного визита в Австралию на прошлой неделе вместе с супругой Меган.