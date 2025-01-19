Приречений на провал. Що не так із російським винищувачем МіГ-23

Американський журналіст та аналітик Калеб Ларсон звертає увагу на те, що радянський МіГ-23 Flogge програвав західним аналогам за маневреністю, авіонікою та надійністю.
Головні тези:
- Радянський підхід до виробництва винищувачів концентрувався на кількості, а не якості.
- Навіть з деякими позитивними рисами, такими як вражаюча швидкість та недороге виробництво, МіГ-23 так і не зміг зберегти конкурентоспроможність.
Винищувач МіГ-23 — ще один гучний провал Росії
На переконання експерта, МіГ-23 був яскравим прикладом радянського підходу, адже тоді дбали про кількість, а не на якість.
Калеб Ларсон наголошує, що МіГ-23 мав крило зі змінною стрілоподібністю, що давало йому змогу змінювати форму крила для різних профілів польоту, фактично оптимізуючи характеристики підйомної сили і опору на різних швидкостях.
За словами експерта, його управління на низьких швидкостях було особливо проблематичним, а нестабільна конструкція лякала навіть досвідчених пілотів.
Переваги МіГ-23 не змогли його врятувати
Калеб Ларсон не заперечує той факт, що у МіГ-23 були деякі помітні сильні сторони, пише 19FortyFive.
Насамперед йдеться про його вражаючу швидкість, особливо порівняно з іншими радянськими літаками тієї епохи, такими як МіГ-21.
Ба більше, саме МіГ-23 міг похизуватися поліпшеною дальністю польоту, вантажопідйомністю і можливостями радіолокаціями.
Попри це, що важливо розуміти,радянському винищувачу так і не вдалося скоротити якісний розрив з аналогами реактивних винищувачів НАТО.
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